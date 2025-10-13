El diario de Amilibia: "Alberto, llama a Trump"

Dicen los peperos que «el centro está conquistado». No me había enterado. No es que uno sea de centro, aunque a veces pienso que ser centrista es como ser nada, y eso me cuadra más o menos, pero si el centro está realmente conquistado, se avisa: oigan, que la plaza está tomada, vamos a celebrarlo. Unas cañitas con bravas, que la chistorra es sanchista.

Creen los peperos que sin el centro es imposible lograr el Gordo de los diez millones de votos. Aspirar solo a la pedrea sería pecado mortal, luego no queda otra. Pepe Luis Vázquez da una clave en LA RAZÓN: «La tarea de acercarse a Vox sin parecerse a él, es compleja». Ahí está la madre política del cordero que necesita merendarse Feijóo. ¿Cómo acercarse al infierno sin quemarse?

Dicen para eso se ha arrimado al PP Espinosa de los Monteros: no hay boda, pero sí un lio virtuoso, casto y puro. Leo: «El PP abraza a Espinosa de los Monteros en un guiño a los votantes de Abascal». De momento es un guiño, luego vendrán las señales con el abanico y después la mano hasta la liga. Quizá.

Espinosa lo tiene claro. Llama a «un cese de hostilidades entre quienes serán llamados a propiciar un nuevo Gobierno». La paz. Pero no se sabe si Espinosa es fichaje oculto del centrismo o caballo de Troya de Vox para sangrar más a Feijóo. A no ser, claro, que PP y Vox estén jugando en secreto a una guerra de mentirijillas como Podemos y el PSOE. Ahora el Apolo canta en su Olimpo, acompañado al arpa por Bolaños: «Mucho grita la Belarra/ y luego nos vamos de farra/ Se pasa la vida amagando/ mientras votos me va dando».

Alberto, para el cese de hostilidades entre PP y Vox, mejor llama a Trump.