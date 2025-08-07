El diario de Amilibia: Feijóo, llama al exorcista

Ya que no existen casualidades en los designios de la Providencia, tendría que aclararnos Jorge Fernández Díaz (flipo leyéndole) si las olas de calor que sufrimos las envía el Señor para que nos vayamos acostumbrando al infierno. Leo: “El diablo quiere destruir España”. Lo afirmó, dice el ex ministro columnista, el Papa Benedicto XVI, inspirado por el Espíritu Santo, famoso por equivocarse poco. Bien, pero ¿nos quieren destruir diablos de izquierdas o de derechas? Creo que se refiere más bien al Apolo de la Moncloa, el “ángel de luz” (Lucifer) que nos ciega. Para acostumbrarnos a la invidencia provocó el apagón. Feijóo aún no tiene el BOE, el poder, la oportunidad destructiva. De momento, es Gran Maestre del Capítulo Serenísimo de la Orden del Albariño. Por cierto, la capa de cofrade le daba un aire draculino como al Apolo el maquillaje fúnebre. También cofrade de esa orden fue Manuel Fraga, que no alcanzó la Moncloa ni a base de chupitos de queimadas con sus conjuros.

No parece haber muchos demonios entre los peperos, aunque González Pons escribiera “El escaño de Satanás”. Tellado tiene pinta de arzobispo bien alimentado y Cuca Gamarra es devota de la Virgen de la Esperanza, patrona de Logroño. Y qué decir de Ezcurra, Alma aún inmaculada. Antaño, los analistas de la cosa hablaban mucho del “síndrome de la Moncloa”. ¿Habita allí el diablo Pedro Botero? ¿Posee a todos sus inquilinos? ¿Es la Yoli “el diablo que viste de Zara”? ¿Bolaños va de Mefistófeles? Leo: “Sánchez extrema su protección: 40 agentes y cordón de 400 metros”. Bien, vade retro: tanta seguridad no solo le protegerá a Él, también nos protegerá a nosotros de Él, supongo. Para echar a Pedro Botero de la Moncloa, Feijóo va a tener que recurrir al cura de “El exorcista”. No creo que le baste con su tía la monja.