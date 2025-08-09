¿Dónde navega Rafael del Pino? Dos de sus megayates fondean en Túnez e Italia

Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, cuya empresa fue fundada por su padre Rafael del Pino y Moreno en 1952 es un gran amante del mar. Tiene varios yates. Su pasión la ha transmitido. De hecho, uno de sus hijos con Cristina Fernández -Fontecha, que falleció en 1998, Juan, se dedica al diseño, elaboración de proyectos técnicos y reparación de barcos, tanto de recreo como comerciales, cálculos estructurales y de viabilidad, a través de Delusional Works, una sociedad española, que acaba de inscribir en el registro este pasado 9 de julio, de la que es administrador único.

El Alcor es el yate que siempre se ha asociado a la familia, Rafael del Pino lo heredó de su padre. Una nave de 33,8 meytos de eslora y fue adquirido para cumplir un sueño de dar la vuelta al mundo. Tiene una autonomía de 5.000 millas y 15.000 caballos. Está valorado en 13 millones de euros. En El Alcor han viajado otras fortunas invitadas como Juan Abelló o Santiago Bergareche, ya que estos yates son al final oficinas flotantes, donde se funde el ocio con el negocio. Luego, adquirió otras dos embarcaciones el «Mystere» y «Nephele», con los que el empresario ha viajado al Pacífico y que actualmente recalan por las costas africanas y las italianas.

Los barcos de Rafael del Pino T. Gallardo La Razón

El «Mystere» tiene 43 metros de eslora y ganó en 2007 el Premio Mundial de la Superyacht. Tiene tres cabinas para 9 huérpedes. El «Nephele» fue fabricado en Nueva Zerlanda, aguas que visita por los intereses de Ferrovial en Oceanía. Está valorado en 4,9 millones de euros. Es una embarcación que tiene también grandes espacios pero sin excentricidades: comedor, cocina, sala de audio, dos suites y capacidad para acoger a siete invitados más el doble de personal de servicio.