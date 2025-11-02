Estas son las 10 personas más ricas del mundo (noviembre de 2025)

Elon Musk, el "enfant terrible" de Silicon Valley, fundador de OpenAI, Tesla, SpaceX…, y Larry Ellison, fundador de Oracle, el guerrero ninja más longevo, se disputan la gloria efímera de la abundancia que, en su caso, alcanza proporciones homéricas, como sus yates o las autopistas interplanetarias que fabrican sus privilegiadas mentes.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 16: Oracle chairman of the board and chief technology officer Larry Ellison delivers a keynote address during the 2019 Oracle OpenWorld on September 16, 2019 in San Francisco, California. Oracle chairman of the board and chief technology officer Larry Ellison kicked off the 2019 Oracle OpenWorld with a keynote address. The annual convention runs through September 19. JUSTIN SULLIVAN Getty Images via AFP

Las fluctuaciones en bolsa deciden quien se lleva el título de hombre más rico del mundo. Ellison se lo arrebató a Musk en septiembre, pero la gloria le duró apenas unas horas y el dueño de Tesla, dichoso por ver que el dinero acaba volviendo a casa, recogió de nuevo su corona. A pesar de la diferencia de edad, son ya perros viejos y están acostumbrados a este tipo de caprichos bursátiles.

Así quedan en las Sagradas Escrituras del dinero

Ambos encabezan el Olimpo del dinero. Es decir, la famosa Lista Forbes, donde va apareciendo, desde marzo de 1987, la clasificación de los multimillonarios con un patrimonio neto superior a los mil millones de dólares. Este mes de noviembre llega con sorpresas. Elon Musk mantiene la corona que estuvo a punto de perder y en octubre se convirtió en la primera persona en alcanzar los 500.000 millones de dólares. Lo consiguió dos veces, pero terminó el mes algo más pobre: 497.000 millones. Aun así, llegó a noviembre con 6.000 millones más que el 1 de octubre.

Aventajó a Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo por quinto mes consecutivo, en 28.000 millones de dólares en 31 días. Las acciones de Oracle, se hundieron un 7 %, lo que redujo en 22.000 millones de dólares la fortuna del cofundador del gigante del software, que ahora tiene un valor estimado de 320.000 millones de dólares.

Un mal mes para Mark Zuckerberg

El mayor perdedor del mes fue Mark Zuckerberg, cuya fortuna cayó en unos 29.000 millones de dólares, hasta los 223.000 millones, ya que su gigante de las redes sociales, Meta, no cumplió las expectativas de beneficios de los analistas para el tercer trimestre y las acciones de la empresa se desplomaron un 12 %. Su nombre bajó del tercer al quinto puesto en la clasificación de Forbes.

Mark Zuckerberg es el CEO de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads Difoosion

Esto favoreció que Jeff Bezos, de Amazon, le superara a finales de mes por primera vez desde abril. Aumentó el patrimonio neto en 22.000 millones de dólares, hasta los 254.000 millones.

Los que más ganaron en octubre, cuando el S&P 500 subió un 2 %, fueron los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, creadores de Google, cuyas fortunas se dispararon en 30.000 y 28.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 232.000 y 215.000 millones de dólares, respectivamente. Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, subieron un 16 % durante el último mes. lo que impulsó a Page del quinto al cuarto. Brin se mantuvo en el sexto puesto, lo que le convierte en uno de los cuatro únicos miembros del top 10 de este mes cuya clasificación no ha cambiado.

Larry Page: "Las enfermedades y el antienvejecimiento afectan a todos. Con biotecnología podemos mejorar millones de existencias". larazon

Las 10 personas más ricas del mundo

De manera que así es como queda la lista de las 10 personas más ricas del mundo a fecha de 1 de noviembre de 2025: