Multimillonarios
Estas son las 10 personas más ricas del mundo (noviembre de 2025)
En el duelo por el primer puesto entre Larry Ellison y Elon Musk, se impone este último. Larry Page, cofundador de Google, ha ganado 30.000 millones de dólares en un mes y se coloca como cuarto hombre con mayor patrimonio
Elon Musk, el "enfant terrible" de Silicon Valley, fundador de OpenAI, Tesla, SpaceX…, y Larry Ellison, fundador de Oracle, el guerrero ninja más longevo, se disputan la gloria efímera de la abundancia que, en su caso, alcanza proporciones homéricas, como sus yates o las autopistas interplanetarias que fabrican sus privilegiadas mentes.
Las fluctuaciones en bolsa deciden quien se lleva el título de hombre más rico del mundo. Ellison se lo arrebató a Musk en septiembre, pero la gloria le duró apenas unas horas y el dueño de Tesla, dichoso por ver que el dinero acaba volviendo a casa, recogió de nuevo su corona. A pesar de la diferencia de edad, son ya perros viejos y están acostumbrados a este tipo de caprichos bursátiles.
Así quedan en las Sagradas Escrituras del dinero
Ambos encabezan el Olimpo del dinero. Es decir, la famosa Lista Forbes, donde va apareciendo, desde marzo de 1987, la clasificación de los multimillonarios con un patrimonio neto superior a los mil millones de dólares. Este mes de noviembre llega con sorpresas. Elon Musk mantiene la corona que estuvo a punto de perder y en octubre se convirtió en la primera persona en alcanzar los 500.000 millones de dólares. Lo consiguió dos veces, pero terminó el mes algo más pobre: 497.000 millones. Aun así, llegó a noviembre con 6.000 millones más que el 1 de octubre.
Aventajó a Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo por quinto mes consecutivo, en 28.000 millones de dólares en 31 días. Las acciones de Oracle, se hundieron un 7 %, lo que redujo en 22.000 millones de dólares la fortuna del cofundador del gigante del software, que ahora tiene un valor estimado de 320.000 millones de dólares.
Un mal mes para Mark Zuckerberg
El mayor perdedor del mes fue Mark Zuckerberg, cuya fortuna cayó en unos 29.000 millones de dólares, hasta los 223.000 millones, ya que su gigante de las redes sociales, Meta, no cumplió las expectativas de beneficios de los analistas para el tercer trimestre y las acciones de la empresa se desplomaron un 12 %. Su nombre bajó del tercer al quinto puesto en la clasificación de Forbes.
Esto favoreció que Jeff Bezos, de Amazon, le superara a finales de mes por primera vez desde abril. Aumentó el patrimonio neto en 22.000 millones de dólares, hasta los 254.000 millones.
Los que más ganaron en octubre, cuando el S&P 500 subió un 2 %, fueron los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, creadores de Google, cuyas fortunas se dispararon en 30.000 y 28.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 232.000 y 215.000 millones de dólares, respectivamente. Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, subieron un 16 % durante el último mes. lo que impulsó a Page del quinto al cuarto. Brin se mantuvo en el sexto puesto, lo que le convierte en uno de los cuatro únicos miembros del top 10 de este mes cuya clasificación no ha cambiado.
Las 10 personas más ricas del mundo
De manera que así es como queda la lista de las 10 personas más ricas del mundo a fecha de 1 de noviembre de 2025:
- 1. Elon Musk. Patrimonio neto: 497 000 millones de dólares (6000 millones más que el mes pasado)
- 2. Larry Ellison. Patrimonio neto: 320 000 millones de dólares (22 000 millones menos que el mes pasado)
- 3. Jeff Bezos. Patrimonio neto: 254 000 millones de dólares (22 000 millones más que el mes pasado)
- 4. Larry Page. Patrimonio neto: 232 000 millones de dólares (30 000 millones más que el mes pasado)
- 5. Mark Zuckerberg. Patrimonio neto: 223 000 millones de dólares (29 000 millones menos que el mes pasado)
- 6. Sergey Brin. Patrimonio neto: 215 000 millones de dólares (28 000 millones más que el mes pasado)
- 7. Bernard Arnault. Patrimonio neto: 183 000 millones de dólares (23 000 millones más que el mes pasado)
- 8. Jensen Huang. Patrimonio neto: 176 000 millones de dólares (14 000 millones más que el mes pasado)
- 9. Steve Ballmer. Patrimonio neto: 156 000 millones de dólares (sin cambios desde el mes pasado)
- 10. Michael Dell. Patrimonio neto: 155 000 millones de dólares (14 000 millones más que el mes pasado)
✕
Accede a tu cuenta para comentar