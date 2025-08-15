Hijos del poder: Abdul Mateen, de la realeza de Brunéi a brillar en Cádiz

El príncipe Abdul Mateen es el hijo del sultán de Brunéi. Sería una fortuna desconocida para el público español sino fuera porque cada año su familia se acerca con su equipo de polo a participar en el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, donde brilla en cada edición. Conocido como el «príncipe influencer», debido a los más de dos millones de seguidores que tiene en Instagram, se casó en enero de 2024, en una boda que atrajo el foco internacional, ya que con 32 años dejaba de ser uno de los solteros de oro del mundo. Su padre posee una enorme fortuna, tan grande que le llevó a liderar durante muchos años el ránking de los hombres más ricos del mundo. El príncipe es fruto del matrimonio del sultán con su segunda esposa, Pengiran Isteri Hajah Mariam (de la que se divorció en 2003).

El príncipe Abdul Mateen en el polo de Sotogrande Gtres

Creció en una de las cortes más ricas del planeta, en palacios revestidos de oro y rodeado de las excentricidades de su padre, cuyo patrimonio podría alcanzar los 20.000 millones de euros, según diversos medios, y que incluiría una extensa colección de coches de alta gama e inmuebles por todo el mundo. Tiene una sólida formación en finanzas y es amante del deporte, practica, además del polo, natación, ciclismo, esquí y boxeo. Su pasión le llevó a fundar en su país Jab Gym, un lujoso espacio que ofrece tanto entrenamientos de boxeo o yoga, como de TRX con entrenadores de élite.