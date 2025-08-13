Hijos del poder: Abel Matutes Prats, el rey de Ibiza que alterna hemisferios

Hijo del exministro y empresario ibicenco Abel Matutes Juan, es el actual presidente de Palladium Group (con marcas como BLESS Collection Hotels, Only YOU Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, TRS Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Palladiums Hotel), una de las cadenas hoteleras más importantes de España y con fuerte proyección internacional, tanto que este año en el pasado FITUR anunció destinos en el hemisferio sur. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Bussinesss Administration en el IE, bajo su liderazgo su grupo alcanzó cifras históricas: en 2024 registró una facturación de 1.203 millones de euros, un 12 por ciento más que el año anterior. Con Mabel Capital ha emprendido distintas aventuras empresariales, tras un divorcio amistoso de Manuel Campos, su socio, se quedó con el negocio de la restauración de Grupo Tatel.

En lo personal, es padre de cuatro hijos, fruto de su relación con Linda Scaperotto. Al arranque del verano pudimos verle con el cantante y actor estadounidense Will Smith para celebrar la inauguración oficial de UNVRS, el nuevo club edificado sobre la mítica discoteca KU, una leyenda de la noche en los años 80 por dónde pasaron Julio Iglesias, Montserrat Caballé o Freddie Mercury. En la velada estuvo acompañado por Linda, su esposa, y por el futbolista Jude Belligham.