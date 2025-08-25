Hijos del poder: Christian Gut Revoredo, el centinela silencioso de Prosegur

Helena Revoredo, presidenta de Prosegur,, ha transmitido a sus hijos, Germán, Christian, Bárbara y Chantal, su propia naturaleza reservada con la que consigue que la atención se centre más en la compañía que en los egos. Aunque sigue llevando el timón, lo hace dese la cohesión familiar. Revoredo, nacida en Rosario (Argentina) es consejera dominical en representación de Gubel, sociedad que controla la mayor parte del capital social de la compañía. Sus hijos, Christian y Chantal fueron reelegidos este año como consejeros, ejecutivo y dominical, respectivamente. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF (Centro Universitario de Estudios Financieros) y con un MBA por INSEAD, Christian Gut es también miembro del Patronato de la Fundación Prosegur, consejero de Euroforum desde 2006 y consejero de Prosegur Cash desde 2016. Fue designado consejero en 1997 y desde 2008 es consejero delegado de la compañía, que en el primer trimestre del año registró un beneficio neto consolidado de 28 millones de euros, un 69% más que el mismo periodo de 2024.

Helena, hija de un empresario argentino, conoció a su marido y fundador de Prosegur, Herberto Gut, en Argentina. Llegaron a España en 1975, donde terminaron fundando esta compañía. En 1997 falleció en un trágico accidente de tráfico a los 51 años.