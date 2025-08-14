Hijos del poder: Jennifer Gates, casi pediatra y amante de los caballos

Jennifer Gates, la primogénita del magnate tecnológico estadounidense Bill Gates, fue sorprendida por su progenitor en su graduación con un regalo muy especial. En 2018, cuando se graduó por la Universidad de Stanford, el «New York Post» adelantó que su padre le había regalado una granja con un centro equino, valorada en 15,82 millones de dólares. La hija de Bill y Melinda Gates en ese momento tenía solo 22 años. Terminó de manera brillante su maestría y está casada con Nayel Nassar, un jinete de origen egipcio, ya que la pasión por los caballos ha sido algo que preside la vida de esta heredera, alejada del glamur de otras hijas de magnates. El sueño de la hija de Gates es trabajar como pediatra y para ello, no deja de formarse.

Melinda Gates ha defendido la crianza «sin lujos» de sus hijos, y pese a lo que pudieran transmitir estos regalos, dice que sus tres retoños fueron criados como «clase media». La exmujer de Gates declara vehementemente en sus redes sociales que: «La riqueza nunca definió sus valores morales».

Jennifer y su esposo, que también es saltador olímpico, se muestran felices en Instagram junto a sus hijas Leila y Mía. La hija del fundador de Microsoft no deja de comunicar en sus redes que sigue avanzando en sus estudios de Medicina (es aún residente) , porque como ella misma dice: «El aprendizaje nunca se detiene y tengo la suerte de estar rodeada de médicos increíbles cada día». Una vida dedicada a los caballos y a la sanación.