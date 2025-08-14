José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, disfruta de unas vacaciones en el resort más exclusivo de la costa de Portugal

Aunque Feijóo declarara hace apenas unas semanas que las vacaciones “están sobrevaloradas”, la realidad es que pocos españoles renuncian a ese paréntesis estival que se convierte en una especie de bálsamo colectivo. Porque, seamos sinceros, cuando el termómetro se dispara y la canícula aprieta, lo único que apetece es tumbarse a la sombra, dejarse llevar por la pereza y, con suerte, entregarse a un chapuzón refrescante.

Los destinos, eso sí, se han ido adaptando a los tiempos. Con la inflación y las cuentas bancarias resentidas, muchos optan por quedarse en territorio nacional o, en el mejor de los casos, cruzar la frontera hacia el siempre socorrido vecino: Portugal. El país luso no solo resulta un alivio para el bolsillo, sino que ofrece rincones capaces de eclipsar al mismísimo Dubái, con un encanto que mezcla discreción y sofisticación.

Y si alguien necesitaba pruebas, que se lo pregunten a José Luis Escrivá. El gobernador del Banco de España ha sido visto disfrutando de unos días de descanso en uno de los enclaves más exclusivos de la costa atlántica portuguesa: el Praia D’El Rey Golf & Beach Resort. Situado en la luminosa Costa de Plata, a menos de una hora de Lisboa, este complejo se levanta entre el océano y el bucólico entorno de Óbidos y Peniche. En su corazón late el Marriott de cinco estrellas, acompañado por un conjunto de villas y apartamentos que parecen sacados de un catálogo de escapadas soñadas y que, en su mayoría, pertenecen a familias de la élite británica, irlandesa y escandinava. El aire que se respira allí es de absoluta sofisticación, sin perder ese punto de calma que convierte a la zona en un verdadero refugio.

José Luis Escrivá en Praia D’El Rey Golf & Beach Resort La Razón

El resort ofrece todo lo que una escapada de lujo requiere: 179 habitaciones con vistas, tres restaurantes que elevan la experiencia gastronómica, bares en los que el atardecer sabe a cóctel, spa de primer nivel, piscinas interiores y exteriores, kids club, gimnasio y un catálogo de deportes acuáticos que va del surf al paddle surf.

El gran protagonista, sin embargo, es su campo de golf. El Praia D’El Rey Golf Course, diseñado por Cabell B. Robinson en 1997, combina dunas, bosques y la inmensidad del Atlántico en un recorrido de 18 hoyos que desafía tanto al profesional como al amateur. Y por si fuera poco, el resort presume también del recién estrenado West Cliffs Golf Links, creación de Dye Designs Group, un trazado sostenible y espectacular que se ha ganado ya el título de uno de los más bellos del continente.

Quizá las vacaciones estén o no sobrevaloradas, pero está claro que Escrivá sabe sacarles partido: entre hoyos de golf y vistas infinitas, ha preferido la actividad elegante al simple dolce far niente. Eso sí, el verano tiene esa virtud mágica de estirarse: da tiempo para todo, incluso para los mojitos que se quedan fuera de la postal (y del campo de golf).