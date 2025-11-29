"Lean El Conde de Montecristo": qué quiso decir realmente el abogado de Ábalos"

La primera advertencia la hizo Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, hace tres meses en televisión: "Si Jose cae, no va a caer solo, morirá matando". Habló de sobres de dinero, pastillas azules y de las llamadas que le hacía todos los días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros asuntos.

La exmujer de Ábalos, Carolina Perles De viernes

El viernes, solo unas horas después del ingreso en la prisión del Soto del Real, el aviso llegó de su abogado, Carlos Bautista, con una sugerencia cuando le preguntaron si habrá venganza: “Lean ‘El Conde de Montecristo’”. ¿Tomará el exministro la forma de Edmundo Dantés, el héroe atormentado y vengativo?

"Fuerte, sólido y con buen talante"

Frente a la imagen de hombre frágil y derrumbado que no resistirá el encierro, sus letrados manifestaron a la salida de su visita a la prisión que se encuentra "sorprendentemente fuerte, sólido" y "con un buen talante". "Más dispuesto que nunca a hacer valer sus derechos".´

La primera noche de Ábalos y Koldo en Soto del Real: En la misma celda, uno más tranquilo y otro "un poquito peor" Europa Press

Han transcurrido pocas horas, pero suficientes para observar que la rutina en Soto del Real, extremadamente rígida y repetitiva, hace que el tiempo se estire. Hay poco que hacer y pocas cosas nuevas. Los mismos espacios, las mismas caras, los mismos horarios. En esas horas que se dilatan, tendrá tiempo de urdir pacientemente, como hizo Dantes contra Mondego en la novela de Alexandre Dumas, su plan. ¿Leerá las casi 1.500 páginas de este gran clásico de la literatura o lo dejará en manos de su equipo legal?

La historia se centra en el destino del joven Edmond Dantès, destinado a un brillante futuro profesional y a un matrimonio radiante con la bella Mercédès Herrera. Hasta que se convierte en el blanco de una conspiración y es arrestado el día de su boda. Edmond es encarcelado durante catorce años en el Castillo de If antes de escapar. Entre sus muros conoció al Abbé Faria , un erudito sacerdote que le impartiría todos sus conocimientos y le entregaría un mapa del tesoro.

El Conde de Montecristo United Artists

Finalmente, Edmond Dantès regresa como el Conde de Montecristo, decidido a vengarse de los tres hombres que lo traicionaron.

La novela, que se publicó por entregas en 1844 en el "Journal des débats", ofrece una exploración fascinante de las heridas emocionales y los efectos devastadores de la venganza, una emoción compleja, a menudo alimentada por sentimientos de traición, injusticia y dolor no resueltos. Presenta la venganza como un mecanismo de defensa, una forma de recuperar el control, pero también puede volverse autodestructiva. ¡Un verdadero descenso al infierno! Edmond Dantès encarna el paso del amor al odio , del sufrimiento a la venganza, de la ira a la calma tras la tormenta.

Metáfora del abogado

Intuimos que la sugerencia del abogado de Ábalos a los periodistas no se refiere a que ellos mismos hagan catarsis emocional. La metáfora invoca la idea de venganza y nos hace pensar que Ábalos estaría viviendo su propio “encierro en el Castillo de If”, sintiéndose víctima de traiciones y maniobras, y que la verdad acabará emergiendo. La propia Carolina Perles dejó caer en televisión que su exmarido se siente traicionado por su entorno. Siguiendo el guion literario, repitió: "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio".