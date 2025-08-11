Nada con sifón: Óscar, no te tires al tren

Como sabe el lector/a que tengo, me pirran los titulares periodísticos para hacer coñas marineras. Así va la columna veraniega. Titular: «Hallan once niños y adultos descuartizados y canibalizados en Atapuerca». Coña: Pilar Alegría dice que se investigará a fondo para hallar a los culpables. «El PSOE obliga a sus federaciones a asumir las siglas LGTBI sin la Q». Expectación por saber «queer» dirá Irene Montero. «La CEOE sube al sueldo a Garamendi, ahora cobra 391.000 euros anuales». Pobre, lo que debe sufrir haciendo la declaración de la Renta.

«Trump ordena al Ejército atacar a los cárteles y ofrece 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro». Curiosidad científica: Trump quiere conocer el cerebro de Nicolás para compararlo con el suyo. «Vox pone a prueba al PP con su versión más dura sobre la inmigración». Feijóo no puede dedicarse a la vez al albariño y al jumilla. «Un plan para explorar un agujero negro». ¿Noticia científica o colonoscopia?

«El expresident catalán se niega a aprobar los Presupuestos y exige a Pedro Sánchez un interlocutor con peso». Acostumbrado a la tripa de Cerdán ahora no se conforma con uno más delgado. Koldo: «Tengo más cojones que el caballo de Espartero. Es muy difícil que acaben conmigo». Versión cojonuda del «Manual de resistencia».

«José María Aznar cuida su físico con el masaje Kobido». ¿Final feliz a la japonesa? «El PP corteja al campo con una nueva ley». Qué pícaro el gallego, quiere llevarse el campo al huerto. «Madrid cuenta con seis de los mejores hospitales de España». Con lo que nos roban, pueden ofrecer en los seis menús de Dabiz Muñoz, dirá Junqueras. «El excomisario del Gobierno para la Dana intento suicidarse tras dimitir por un currículo falso». Óscar Puente: no lo intentes tirándote al tren, te aburrirías de esperar en las vías.