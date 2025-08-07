La polémica razón por la que la senadora Carla Antonelli de Sumar ha llamado "saco de mierda" a J.K. Rowling, autora de Harry Potter

J.K. Rowling parece haberse erigido como la enemiga número uno del colectivo transexual. La controversia nació en el año 2020, cuando cuestionó públicamente el uso del término “personas que menstrúan” en lugar de “mujeres”, lo que muchos interpretaron como una postura excluyente hacia las mujeres trans.

A partir de ahí, Rowling ha defendido reiteradamente su punto de vista, argumentando que está preocupada por la erosión de los derechos de las mujeres y que el sexo biológico no debe ser ignorado en debates sobre género. Sus declaraciones han sido vistas por muchos como transfóbicas, lo que ha provocado un fuerte rechazo por parte de activistas, seguidores y actores vinculados a la franquicia de Harry Potter.

Por su parte, Rowling ha insistido en que sus opiniones no provienen del odio, sino de una preocupación legítima por los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Ha expresado apoyo hacia personas trans que viven sus vidas con dignidad y respeto, pero rechaza ciertas posturas del activismo trans que, según ella, silencian el debate y ponen en riesgo a mujeres vulnerables.

La última polémica en la que se ha visto envuelta surge a raíz de la publicación de una noticia en varios medios ingleses -como “The Telegraph” o “The Sun”- que asegura que la escritora ha pedido boicotear a la firma de moda Marks & Spencer por permitir que mujeres transexuales entren a los probadores de su género.

Una petición que llega después de conocerse que una mujer transexual que trabaja como dependienta de la firma preguntó a una niña de 14 años si necesitaba ayuda para ajustar un sostén. La madre de la chica considera que fue algo “completamente inapropiado” y asegura que su hija se sintió molesta y asustada.

Ante el incidente, Rowling se ha dirigido a sus redes sociales para mostrar una vez más su controvertida opinión sobre el colectivo trans: “Si tiendas como M&S continúan ignorando el fallo de la Corte Suprema sobre los espacios que son exclusivos para mujeres, priorizando los deseos de los hombres que quieren desvestirse cerca de chicas adolescentes o ayudar a colocarles sostenes, un boicot parece apropiado”.

Unas palabras que han indignado a buena parte de la comunidad y que han traspasado fronteras. Incluso Carla Antonelli, senadora española por Madrid y activista del colectivo, no ha dudado en calificar a la escritora británica de “saco de mierda” por pedir el boicot a la firma de moda.

“Primero fueron los deportes, luego que si los baños, pero lo dijimos siempre: no eran los deportes o cualquier otra cosa de forma concreta. Éramos todas las personas trans de manera amplia, y muy específicamente y de forma misógina, las mujeres trans. Para este puñado de cerdas y cerdos, si no existiéramos y nos pudieran borrar de un plumazo, serían felices. Pero nos van a encontrar donde siempre, de frente y cada día más fuertes”, ha escrito la política de Sumar.