Quién es Larry Page (Míster Google), el cuarto hombre más rico después de ganar 30.000 millones en un mes

¿Quién es Larry Page (Michingan, 1973), el hombre que hoy aparece en la Lista Forbes como el cuarto hombre más rico del mundo tras sumar a su patrimonio 30.000 millones de dólares en octubre? Es, junto a Sergei Brin, el cerebro de Google, vive en Palo Alto, California, y su fortuna, a los 52 años, va ya por los 232.000 millones. De su vida personal se conoce poco, pero lo suficiente como para entender cómo se gesta un gigante tecnológico de tales dimensiones.

Gateó entre piezas de Lego

Larry Page no pudo nacer en un entorno más inspirador. Vino al mundo en East Lansing, Míchigan, en el seno de una familia donde los ordenadores eran casi miembros de la familia. Su padre, Carl Victor Page, era profesor de ciencias de la computación e inteligencia artificial. Su madre, Gloria, enseñaba programación en la universidad. Con seis años ya mostraba una habilidad inusual con los ordenadores y las piezas de Lego.

Siguiendo la tradición académica familiar, estudió en la East Lansing High School y más tarde se graduó con honores en la Universidad Estatal de Michigan en Ciencias de la Computación. Durante su paso por Ann Arbor, además de presidir la sociedad honorífica Eta Kappa Nu, se entretuvo construyendo una tabla trazadora y una impresora programable con piezas de Lego.

Con tiempo para el amor

Está casado con Lucinda Southworth, investigadora en biomedicina. Se conocieron en la Universidad de Stanford, y tiene dos hijos. A diferencia de otros magnates de la tecnología, como Elon Musk o Jeff Bezos, auténticas celebridades, Page evita las redes sociales y rara vez concede entrevistas personales.

Su estilo de vida, a pesar de su fortuna, es bastante sobrio, sin lujos extravagantes o propensión a jactarse de riqueza. Traslada su genialidad a la aviación y ha invertido en proyectos de vehículos voladores. Pero, sobre todo, le fascina todo aquello que la ciencia pueda hacer por lograr la longevidad.

El germen de Google

Conoció a Brin en 1995 en la Universidad de Stanford, donde cursaba un doctorado. Atraídos por el reto de extraer información útil de la ingente cantidad de información de datos en internet, desarrollaron una nueva tecnología de motor de búsqueda en la misma habitación de la residencia en la que se alojaba Page.

Sergey Brin, co-fundador de Google Wired

Para seguir desarrollando su motor de búsqueda, Page y Brin consiguieron aproximadamente un millón de dólares de financiación de inversores, familiares y amigos. En septiembre de 1998, fundaron Google, con Page al frente como director ejecutivo. La incipiente empresa se instaló inicialmente a un garaje, que se convirtió en la primera oficina. Solo un año después, Google captó 25 millones de dólares de capital riesgo para aprovechar la enorme oportunidad que representaba la tecnología de los motores de búsqueda. En 2004, año de la salida a bolsa de Google, ya procesaba 200 millones de búsquedas diarias. Fue valorada en 23.000 millones de dólares.

Las oficinas de Google son famosas mundialmente por una filosofía que fomenta la productividad haciendo que sus empleados vean su lugar de trabajo como su hogar. Las oficinas no solamente motivan la convivencia gracias a su diseño, sino que cuentan con salas de entretenimiento con videojuegos y mesas de ping pong para mantener despejada la mente del estrés y las preocupaciones del trabajo.