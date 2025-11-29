Quién es Víctor Manuel Ábalos, el hijo que ha visitado al exministro en la cárcel

La vida sentimental de José Luis Ábalos nació discreta. De su primera mujer, María Pilar, nacieron Víctor Manuel y Tatiana Ábalos, investigados por las causas de su padre. Su segunda mujer y madre de su tercer hijo, Carlos, fue María África Martínez, auxiliar de enfermería en la ciudad del Turia. Fue durante su matrimonio con Carolina Perles cuando empezó a simultanear con otras mujeres. Entre ellas, Jessica Rodríguez, elegida en un catálogo de mujeres que le desplegó su actual compañero de celda, Koldo García. La joven era estudiante de odontología, además de escort.

A partir de ahí, su trayectoria eróticos sentimental se vio jalonada con nombres como Claudia Montes, Andrea de la Torre, Carlota, Ariadna, Anaís… Algunas han sido una pieza clave en la investigación. Su testimonio y los documentos judiciales han puesto de manifiesto el entramado de favores, contrataciones irregulares y pagos en especie que rodeaban a Ábalos y a su entorno.

Pasarela en Soto del Real

Con Ábalos en la prisión madrileña de Soto del Real, ya se intuye que habrá dos tipos de movimientos: el oficioso y el oficial. El primero lo encabezarán su corte de novias y amantes. Andrea de la Torre accedió al recinto la misma tarde del jueves, poco después de su ingreso y permaneció unos veinte minutos. La joven Anaís ha pedido a los reporteros de Telecinco que le ayuden con los trámites para visitar al exministro.

Por otra parte, la familia de Ábalos, padre de cinco hijos. El deseo de su tercera esposa, según avanzó en televisión, es que los hermanos hagan piña en este momento para apoyar al exministro. El primero en llegar a Soto del Real ha sido su primogénito, el Víctor Manuel, de 43 años, el viernes a primera hora de la tarde. Pudieron verse a través del cristal del recinto.

Movimientos bajo la lupa

Nació en Valencia en 1982 y reside en La Pobla de Vallbona, una localidad de la comarca del Campo de Turia Es hijo de la primera pareja del político, María Pilar Aguado Ramírez. Su vida ha estado marcada por la discreción y ni siquiera usa redes sociales públicas. Sin embargo, su nombre ha saltado a los medios tras ser señalado por la UCO como posible testaferro de su padre, algo que él ha negado. Está casado con Patricia Ufarte, cuyo nombre aparece también en los informes patrimoniales de la UCO.

Es empresario y con solo 20 años, en 2002, fue adjudicatario de la Administración de Loterías número 46 de Valencia, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el perfil de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se describe a sí mismo como un "profesional de acción con visión estratégica".

Ha dirigido al menos tres sociedades en Madrid y Valencia, como External Consulting, dedicada a "intermediar entre gobiernos y empresas". También ha organizado cenas entre empresarios y su padre y ha estado vinculado a negocios petroleros en Venezuela, según informes de la UCO. Él niega cualquier irregularidad, e insiste en que cualquier éxito profesional se lo debe a su trabajo.