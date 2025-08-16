La ruta del lujo: ¿Dónde navega Jeff Bezos? Su megayate Koru no deja de rondar Baleares

Pusimos cara a su yate cuando lo erigió cual calesa decimonónica para entrar en Venecia, la ciudad donde contrajo matrimonio con Lauren Sánchez. El gusto por el Mediterráneo no lo ha perdido y el Koru sigue en estas aguas. Actualmente, según datos en tiempo real de la plataforma MarineTraffic, el Koru se encuentra navegando muy próximo a las Baleares con paradas en Ibiza y Palma, lo que lo sitúa en una de las rutas predilectas de las grandes fortunas en verano.

Este imponente velero, entregado a Bezos en abril de 2023, fue construido por el prestigioso astillero holandés Oceanco. Con una eslora de aproximadamente 127 metros, el lujoso Koru ostenta el título de uno de los veleros más grandes del mundo. Su diseño combina tecnología punta con un estilo clásico inspirado en las embarcaciones de vela tradicionales, algo poco habitual en este segmento dominado por yates a motor.

El Koru está valorado en torno a los 500 millones de dólares y cuenta con unas características que lo convierten en un auténtico palacio flotante. Dispone de espacio para alojar a 18 invitados en un entorno de máximo lujo, atendidos por una tripulación de alrededor de 40 personas. Los interiores, aunque Bezos ha mantenido muchos detalles en privado, se sabe que incluyen suites de gran tamaño, salones panorámicos, terrazas al aire libre y acabados en maderas nobles y materiales exclusivos.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Ibiza Gtres

Siempre viaja acompañado de su buque de apoyo, el Abeona, una embarcación de unos 75 metros que actúa como yate nodriza. El Abeona cuenta con helipuerto, garajes para embarcaciones auxiliares, equipamiento para deportes acuáticos y capacidad para unas 45 personas entre tripulación y personal de apoyo. Esta configuración le permite a Bezos y sus invitados desplazarse con la máxima comodidad y seguridad, así como disfrutar de actividades lejos del puerto principal. La elección de las Baleares no es casual. Este enclave combina aguas tranquilas, calas de difícil acceso y una gastronomía excepcional.