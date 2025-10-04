"El tigre de Tetuán", el amigo a puñetazos de Cayetano Martínez de Irujo, asiste a su boda

Son amigos "a puñetazos", se ven todas las semanas y entrenan juntos. El invitado más peculiar de la boda de Cayetano y Bárbara es un boxeador al que todos conocen como "el tigre de Tetuán". Su nombre verdadero es Manel Berdonce y goza de un merecido prestigio en el mundo boxístico.

Es un deportista de cincuenta y seis años con un currículum en los cuadriláteros impresionante. Y está considerado como uno de los entrenadores más valorados de toda Europa. Fue seleccionador del equipo de boxeo español que participó en dos Olimpiadas y ha sido campeón de España y del Mundo Hispano.

El "roce", nunca mejor dicho en este caso, hace el cariño, y Cayetano siente un gran afecto por Manel. Son buenos amigos desde hace años y no extraña a nadie que esté invitado al enlace del año.

A sus sesenta y dos años de edad, el hijo de la duquesa De Alba se mantiene en muy buena forma, y gran parte de la “culpa” de su excelente estado físico se debe a los entrenamientos con Berdonce, quien en su día calificó al aristócrata como "un alumno excelente".

Manel es un ídolo en el barrio madrileño de Tetuán, un ejemplo para todos esos jóvenes que aspiran a convertirse en boxeadores profesionales. Un hombre muy popular y querido.

Le denominan el tigre por su gran agresividad sobre el ring, ahí se entrega al máximo y nunca da un combate por perdido.

Hace seis años cumplió su gran sueño, abrir su propio gimnasio con varios socios que son amigos de su entorno. El local en cuestión se encuentra en el barrio madrileño de las Tablas.