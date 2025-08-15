Las vacaciones a la francesa de Irene Montero y sus hijos: sol, playa y ni rastro de Pablo Iglesias

Aunque Feijóo declarara hace apenas unas semanas que las vacaciones “están sobrevaloradas”, la realidad es que pocos españoles renuncian a ese paréntesis estival que se convierte en una especie de bálsamo colectivo. Porque, seamos sinceros, cuando el termómetro se dispara y la canícula aprieta, lo único que apetece es tumbarse a la sombra, dejarse llevar por la pereza y, con suerte, entregarse a un chapuzón refrescante.

Los destinos, eso sí, se han ido adaptando a los tiempos. Con la inflación y las cuentas bancarias resentidas, muchos optan por quedarse en territorio nacional o, en el mejor de los casos, cruzar la frontera hacia los siempre socorridos vecinos: Portugal o Francia.

Aunque el dinero no es problema para Irene Montero -como eurodiputada le corresponde un sueldo fijo de 10.075,18 euros brutos mensuales, unos 7.853,18 euros netos-, la exministra se ha decantado por el país galo para disfrutar de unos días de descanso y desconexión con sus hijos y otros allegados. Se han decantado por Burdeos, tal y como ha compartido en sus redes sociales, donde han aprovechado para visitar el centro de la ciudad -donde se encuentra el célebre Puente de Piedra sobre el río Garona o el Monumento a los Girondinos, situado en la Place des Quinconces, una de las plazas más grandes de Europa.

También han querido acercarse a una de las playas cercanas a la ciudad, donde los más pequeños se han dado un refrescante baño mientras Montero tomaba el sol en bikini.

“Viva la vida”, ha dicho la que fuera ministra de Igualdad junto a unas imágenes en las que, por cierto, no hay rastro de Pablo Iglesias. Se desconoce si el fundador de Podemos no ha podido unirse a su familia en esta escapada o si ha preferido no posar ante la cámara.

El caso es que Iglesias está de celebración, puesto que acaba de anunciar la reapertura de su taberna Garibaldi en el madrileño barrio de Lavapiés gracias al crowdfunding con el que consiguió recaudar más de 140.000 euros en donaciones.

Aunque la taberna abrirá desde este viernes 15 de agosto, Iglesias asegura que en septiembre, a la vuelta de vacaciones, organizará una inauguración por todo lo alto. El nuevo local tiene “más espacio para poder hacer más actividades culturales y seguir creciendo”, además de una terraza y un futbolín que se instalará “muy pronto”. “Muchísimas gracias a toda la gente que lo habéis hecho posible. La Garibaldi es vuestra”, celebra Iglesias.