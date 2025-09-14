Visita de Donald Trump al Reino Unido: por qué no será recibido en Buckingham por Carlos III

Donald Trump y su esposa Melania llegarán el martes por la noche a Londres, donde serán recibidos por el embajador de Estados Unidos en el país y el vizconde Hood en representación de Carlos III. Se trata de una visita de Estado sin precedentes, ya que ningún presidente había realizado dos viajes de estas características al Reino Unido. Dada la coyuntura política del país y los intereses internacionales que están sobre la mesa, se prevén fuertes protestas.

Desde Londres se trasladarán a Windsor escoltados por los príncipes de Gales, encargados de su recepción antes de la bienvenida formal, el miércoles 17, por parte de los reyes Carlos y Camilla y el tradicional paseo en carruaje junto a Kate Middleton y el príncipe William. Será la primera foto de Kate Middleton y Melania Trump juntas, pues en la visita anterior, en el año 2019, con la reina Isabel como anfitriona, fueron Carlos y Camilla los que cumplieron esta función.

Melania Trump y Donald Trump con la reina Isabel II, el príncipe de Gales y Camila. Gtres

Al contrario que en su anterior viaje, el escenario elegido no es el Palacio de Buckingham, sino el amurallado Castillo Windsor, igual que durante la visita de Emmanuel Macron. Pero esto no le quita el boato que merece una recepción real. El motivo es el proceso de remodelación en el que se encuentra inmerso el Palacio de Buckingham hasta 2027 con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad del durante los próximos 50 años. Uno de los cambios más importantes previstos es una biblioteca para la reina Camilla.

Buckingham Palace in London, Britain ANDY RAIN Agencia EFE

Tras la bienvenida oficial, Trump se reunirá con Carlos y Camila para un almuerzo privado en el comedor de Estado del Castillo de Windsor. Posteriormente, el presidente y la primera dama estadounidense se dirigirán a la Capilla de San Jorge, donde depositarán en privado una corona floral en la tumba de la reina Isabel II. Este gesto marcará el primer homenaje formal de Trump a la monarca desde su fallecimiento en 2022. "Posteriormente, el presidente y la primera dama realizarán un breve recorrido por la capilla y escucharán una actuación musical del coro de la capilla", confirmó el Palacio en un comunicado.

El día concluirá con un suntuoso banquete de Estado en Windsor con más de 150 invitados. Entre ellos miembros de la realeza, figuras gubernamentales y personalidades con vínculos tanto con el Reino Unido como con Estados Unidos. Entre los invitados ya se encuentra Dame Karen Pierce, exembajadora británica en Washington, quien colaboró estrechamente con la administración Trump. Aunque el mandatario se reunirá con el primer ministro Keir Starmer en el segundo día de su visita, no pronunciará un discurso oficial.