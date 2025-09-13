La prensa inglesa explica que el Príncipe Harry quiere reconciliarse con su familia y que "Es evidente que ahora se arrepiente de algunas de sus acciones"

El príncipe Harry habría iniciado un giro en su relación con la Casa Real. Según publica el Daily Mail citando una fuente cercana, el duque de Sussex “se arrepiente de algunas de sus acciones” y desea restablecer lazos tanto con su familia como con el pueblo británico. La reunión mantenida la semana pasada con su padre, el rey Carlos III, habría sido el primer paso para lograrlo, aunque no se han facilitado detalles sobre el contenido del encuentro.

La misma fuente asegura que es “difícil imaginar que Harry regrese a vivir en Gran Bretaña”, pero cree que este acercamiento puede permitir al menos “volver a ser una familia más amplia y funcional”. El objetivo final sería que Meghan Markle y sus dos hijos recuperen un rol dentro de la dinámica familiar real, algo que quedó interrumpido tras su marcha a Estados Unidos y las declaraciones públicas que tensionaron la relación con el resto de la familia.

Tras la reunión con su padre, Harry ha viajado a Kiev como parte de su trabajo al frente de los Juegos Invictus, una competición deportiva para veteranos heridos de guerra. Durante su visita, el príncipe ha reiterado su compromiso con el proceso de recuperación de quienes resultaron mutilados en el conflicto ucraniano. “No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es hacer todo lo posible para ayudar al proceso de recuperación”, ha afirmado este viernes.

Visita a Ucrania tras el reencuentro con Carlos III

Harry también ha explicado que consultó con su esposa y con el gobierno británico antes de emprender el viaje a Ucrania, lo que indica que mantiene comunicación activa con las autoridades del Reino Unido. Aunque no se ha confirmado una nueva reunión con miembros de la familia real, la prensa británica interpreta estos gestos como una posible apertura hacia una reconciliación que, de momento, parece más simbólica que definitiva.