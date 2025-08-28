La princesa de Dubai se compromete con este famoso rapero estadounidense un año después de anunciar su divorcio

La hija del gobernante de Dubái, Sheikha Mahra bint Mohammed, ha sorprendido al mundo anunciando su compromiso con el reconocido rapero estadounidense French Montana. Este acontecimiento llega después de un año turbulento marcado por su separación de su primer esposo.

El anuncio fue confirmado oficialmente por el representante de Montana a TMZ, quien reveló que la propuesta de matrimonio ocurrió durante la semana de la moda en París en junio, generando un gran revuelo mediático internacional.

Montana, artista de origen marroquí-estadounidense, ha sido vinculado sentimentalmente con Mahra desde el otoño de 2024. Su relación comenzó poco después de que la princesa anunciara públicamente su divorcio a través de una contundente declaración en Instagram, utilizando el tradicional método del "repudio triple" en la cultura islámica.

Antecedentes amorosos de la pareja

El primer matrimonio de Mahra, celebrado en abril de 2023, fue un evento millonario que incluyó el nacimiento de su hija en mayo de 2024. Sin embargo, su unión fue breve, ya que dos meses después anunció su separación.

Desde su divorcio, Mahra ha recuperado su presencia pública, siendo vista frecuentemente con Montana en diversas actividades que van desde cenas hasta paseos tradicionales en camello y visitas a mezquitas, capturando la atención mediática.

Montana, figura prominente en la industria musical, tiene su propia historia romántica. Previamente estuvo casado con la escritora Deen Kharbouch, con quien tuvo un hijo, y mantuvo un conocido romance con la celebridad Khloé Kardashian, lo que añade un elemento de intriga a su nueva relación.