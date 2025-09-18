Priscilla Presley relata el dolor de despedir a su hija tras desconectarla del respirador: “Fue el segundo peor día de mi vida”

Priscilla Presley, viuda del rey del rock, ha compartido un relato conmovedor sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su hija Lisa Marie. En su libro Softly, as I Leave You: la vida después de Elvis, la actriz y empresaria de 80 años describe con detalle cómo vivió el final de su hija en enero de 2023, cuando tuvo que enfrentar la decisión de desconectarla del respirador artificial.

El episodio ocurrió tras la hospitalización de Lisa Marie, de 54 años, debido a complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica años antes. Su exmarido, Danny Keough, fue quien la encontró inconsciente y avisó a Priscilla para que acudiera al hospital, donde se reuniría con la familia para despedirse. La vitalidad que siempre caracterizó a Lisa Marie había desaparecido, y el personal médico confirmó que no había posibilidad de recuperación.

En declaraciones a la revista People, Priscilla reconoció que aquel día fue “el segundo más triste de mi vida, después de perder a Elvis” y relató cómo enfrentó la decisión más dolorosa: desconectar a su hija del respirador artificial.

Un adiós inevitable

En medio de una situación límite, Priscilla tomó la decisión más dolorosa de su vida: autorizar la desconexión del respirador. Danny Keough suplicaba que no la dejaran sola mientras Priscilla perdía el conocimiento y su prima Ivy la sostenía. Cada instante mostró la angustia de una madre enfrentando la pérdida de su hija.

El libro también recorre otros episodios difíciles de la familia Presley, como la muerte por suicidio de su nieto Benjamin Keough en 2020 y el proceso de recuperación de su hijo Navarone tras superar una adicción a las drogas. Aun así, Priscilla encuentra consuelo en la siguiente generación: su nieta Riley Keough y los dos hijos de esta, que representan alegría y esperanza en medio de la tristeza.

Para Priscilla, aquel día representó un dolor inmenso, solo comparable a la pérdida de Elvis. Su testimonio refleja no solo la magnitud del duelo, sino también la importancia de priorizar la calidad de vida y la dignidad frente a la prolongación de la existencia en condiciones críticas.

El libro, que se pondrá a la venta próximamente, ofrece una mirada íntima y profunda sobre la pérdida, las decisiones médicas críticas y la resiliencia de una madre que ha enfrentado el dolor más extremo con amor y fortaleza.