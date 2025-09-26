Puerto Rico investiga una amenaza de muerte "creíble" lanzada contra Bad Bunny durante sus conciertos en la isla

El cantante puertorriqueñoBad Bunny fue objeto de una amenaza de muerte considerada creíble durante los conciertos de su residencia en San Juan, capital de Puerto Rico. Según adelantó el medio estadounidense TMZ, el aviso procedía de internet y habría sido realizado por un individuo presuntamente armado. El incidente obligó a reforzar las medidas de seguridad en torno al artista.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico con la colaboración del FBI y de otras agencias federales. Aunque se confirmó que las autoridades trataron el caso con la máxima seriedad, no se ha informado de detenciones ni de la localización del responsable. Las instituciones implicadas han evitadohacer declaraciones públicas al respecto.

La residencia de Bad Bunny, que comenzó a mediados de julio y concluyó el 20 de septiembre, constó de 31 conciertos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo. La amenaza no interrumpió la programación y los conciertos se celebraron con normalidad, aunque entre los asistentes y en redes sociales se generó inquietud al conocerse el caso.

El ciclo musical ya estaba rodeado de debate antes de conocerse la amenaza. El artista había anunciado que no actuaría en Estados Unidos como protesta contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, una decisión que tuvo amplia repercusión y abrió un intenso debate en la esfera pública y mediática.

La residencia concluyó el 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico sin incidentes y con gran asistencia de público. La investigación sobre la amenaza permanece abierta y en manos de la Fiscalía federal y del FBI.