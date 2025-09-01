Quién es quién en la familia de Bertín Osborne: sus relaciones conocidas, sus hijos y sus nietos

Esta noche, Antena 3 se pone sus mejores galas para darle la bienvenida como se merece a la vigésima temporada de 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos encarará con esta nueva tanda de entregas la recta final antes de su tan esperado 20º aniversario en televisión. Para estrenarse por todo lo alto en septiembre, el presentador recibe esta noche al futbolista Sergio Ramos y al cantante Bertín Osborne.

En el caso de Ramos, uno de los temas que abordará en el 'talk show' por excelencia de Atresmedia será el lanzamiento de su nueva canción, 'Cibeles'. Por su parte, Osborne hará balance de su paso por la duodécima edición de 'Tu cara me suena', además de adelantar sus próximos proyectos.

Respecto al lado más personal del presentador de 'El show de Bertín', lo más destacable ha sido su primera aparición junto a su séptimo hijo. Fruto de su relación con la modelo paraguaya Gabriela Guillén, el pequeño David posaba en exclusiva junto a su padre para la revista ¡Hola!, confirmando así el cambio de postura del cantante en cuanto a la manutención de su hijo.

Los otros miembros del clan Osborne

A pesar de que David haya sido la incorporación más reciente a la familia de Bertín, lo cierto es que el autor de 'Amor mediterráneo' abrazó la paternidad por primera vez hace décadas. Su primogénito, el pequeño Cristian, falleció a los quince días de haber nacido, devastando tanto al cantante como a la madre del niño, la difunta Sandra Domecq.

Durante los años posteriores, el matrimonio sería bendecido con sus tres primeras hijas. Entre Alejandra (1978), Eugenia (1986) y Claudia (1989), Bertín se ha convertido en abuelo en ni más ni menos que ocho ocasiones. Sus cuatro nietos (Santiago, Fausto, Juan y Tristán) y sus cuatro nietas (Valentina, Sandra, Micaela y Violeta) hacen las delicias del cantante y de toda la familia.

En 1991, Osborne y Domecq firmarían el divorcio, decidiendo tomar así caminos por separado. En el caso de Sandra, esta reharía su vida con el fotógrafo Enrique Portillo, padre de su cuarta y última hija, Ana Cristina. Si bien Domecq fallecería en 2004 tras luchar contra el cáncer, su hija no dejaría de tener el apoyo incondicional del cantante, con quien mantiene a día de hoy una maravillosa relación familiar.

Por su parte, Bertín tuvo que esperar hasta 2006 para volver a pasar por el altar. Esta vez lo haría de la mano de la modelo venezolana Fabiola Martínez, habitual hoy en día en la televisión de nuestro país. Con ella tendrían dos hijos: Kike (2007), quien nació con parálisis cerebral y Carlos (2008), quien se espera que comience en 2026 sus estudios universitarios. Bertín y Fabiola se divorciarían en 2021 debido a "problemas de convivencia", según desvelaba la modelo este año en '¡De viernes!'.