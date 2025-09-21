Rafael Amargo, ingresado de urgencia por una infección de colon

Este fin de semana, el estado de salud de Rafael Amargo ha generado preocupación en su entorno más cercano. Y es que, durante la emisión de 'Fiesta' este sábado, la pareja del bailaor desveló que este había sido hospitalizado de urgencia tras una infección de colon.

Según Luciana Bongianino, Amargo empezó a sentirse mal hace unos días, tras experimentar una intensa fiebre. Si bien recibió asistencia médica en su hogar, no hubo forma de determinar en primera instancia la causa de las dolencias, por lo que hubo que ingresarle en un centro de salud. "Su situación es bastante crítica", reconoció Bongianino en el magazine de Telecinco.

Otro estresante revés en la carrera del bailaor

Actualmente en tratamiento intravenoso, Rafael Amargo no es capaz de comer ni beber por su propia cuenta. Este problema de salud se convierte así en otro duro revés para el granadino, el cual lleva varios años haciendo frente a problemas tanto en el ámbito profesional como en el personal.

En 2020, Amargo pasó por prisión tras estar acusado de tráfico de drogas. Tres años más tarde, el bailaor sería absuelto de todos los cargos, y decidiría relanzar su carrera artística a través de 'Majestad Flamenca', un nuevo espectáculo de danza. Sin embargo, el poco recibimiento que tuvo y varios incidentes con la producción terminarían imposibilitando que regresara por todo lo alto.

"Estoy marcado, no me quieren ni para un reality'", declaraba Rafael Amargo hace unos meses en una entrevista concedida a nuestros compañeros de La Vanguardia. A pesar de las dificultades para salir adelante tanto en el pasado como ahora, el bailaor se siente arropado por familia y amigos, además de por su gran apoyo, su pareja. "Ha estado todos los días, no ha faltado ni uno", señalaba Amargo.