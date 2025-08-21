El rapero Lil Nas X, hospitalizado por una posible sobredosis: se le ha visto de madrugada caminando por la calle en calzoncillos

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado este jueves por una posible sobredosis tras haber sido encontrado deambulando semidesnudo por las calles de Los Ángeles. Testigos afirman haber visto al artista caminando únicamente en calzoncillos y botas de cowboy por el bulevar Ventura sobre las 4 de la madrugada, según informó exclusivamente TMZ Hip Hop.

Videos obtenidos por el medio americano muestran al cantante de "Old Town Road" caminando de manera errática mientras señalaba repetidamente hacia las cámaras y murmuraba algo sobre dirigirse a una fiesta. En un momento particularmente surrealista, el rapero llegó a colocarse un cono de tráfico naranja en la cabeza mientras vagaba por medio de la calle.

Intervención policial y hospitalización

Varios residentes de la zona reportaron el comportamiento extraño del artista a la policía local, indicando que había un hombre semidesnudo caminando por la vía pública. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron al llamado y encontraron a Lil Nas X todavía en medio de la calle, momento en el que presuntamente habría cargado contra los oficiales.

Según las fuentes policiales citadas por TMZ, los agentes lograron reducir al rapero y lo esposaron antes de determinar que podría estar sufriendo una sobredosis. Paramédicos trasladaron inmediatamente al artista a un hospital local donde permanece bajo tratamiento médico. Las autoridades indicaron que, aunque podría enfrentar cargos por el incidente, por el momento continúa recibiendo atención hospitalaria.