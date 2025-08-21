Artistas
El rapero Lil Nas X, hospitalizado por una posible sobredosis: se le ha visto de madrugada caminando por la calle en calzoncillos
El artista fue intervenido por la policía de Los Ángeles tras ser reportado por varios testigos mientras deambulaba semidesnudo por una avenida principal a las 4 de la madrugada
El rapero Lil Nas X fue hospitalizado este jueves por una posible sobredosis tras haber sido encontrado deambulando semidesnudo por las calles de Los Ángeles. Testigos afirman haber visto al artista caminando únicamente en calzoncillos y botas de cowboy por el bulevar Ventura sobre las 4 de la madrugada, según informó exclusivamente TMZ Hip Hop.
Videos obtenidos por el medio americano muestran al cantante de "Old Town Road" caminando de manera errática mientras señalaba repetidamente hacia las cámaras y murmuraba algo sobre dirigirse a una fiesta. En un momento particularmente surrealista, el rapero llegó a colocarse un cono de tráfico naranja en la cabeza mientras vagaba por medio de la calle.
Intervención policial y hospitalización
Varios residentes de la zona reportaron el comportamiento extraño del artista a la policía local, indicando que había un hombre semidesnudo caminando por la vía pública. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron al llamado y encontraron a Lil Nas X todavía en medio de la calle, momento en el que presuntamente habría cargado contra los oficiales.
Según las fuentes policiales citadas por TMZ, los agentes lograron reducir al rapero y lo esposaron antes de determinar que podría estar sufriendo una sobredosis. Paramédicos trasladaron inmediatamente al artista a un hospital local donde permanece bajo tratamiento médico. Las autoridades indicaron que, aunque podría enfrentar cargos por el incidente, por el momento continúa recibiendo atención hospitalaria.
