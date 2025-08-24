Las redes cargan contra el prometido de Selena Gómez por presumir de su curiosa compra: arándanos de lujo por 200 dólares

El productor musical Benny Blanco, prometido de Selena Gomez, ha generado una ola de críticas en redes sociales tras compartir en TikTok un vídeo en el que presume unos arándanos con un precio desorbitado. Con un paquete que parecía más una pieza de museo gastronómico que una simple caja de fruta, Blanco quedó expuesto a la mirada crítica del público. En su característico estilo mostró su asombro por estos "arándanos de otro mundo", destacando su tamaño extraordinario y su presentación individual.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Mientras Blanco celebraba su lujosa adquisición, cientos de usuarios manifestaron su frustración ante lo que consideran un claro ejemplo de despilfarro en medio de una profunda crisis económica. "No podemos ni comprar fruta normal", fue el comentario que mejor resumió el sentimiento colectivo.

Un símbolo de desigualdad

Comentarios como "200 dólares en frutas, cuando yo cuento cada centavo para sobrevivir" inundaron los comentarios del video, exponiendo la profunda desconexión social. Los testimonios de ciudadanos compartiendo sus propias luchas económicas pusieron en evidencia el contraste entre el mundo de las celebridades y la realidad cotidiana.

Curiosamente, no todos los comentarios fueron de crítica. Algunos defensores recordaron el éxito profesional de Blanco (conocido por trabajar con artistas de la talla de Ed Sheeran, Justin Bieber y Katy Perry) sugiriendo que "cada quien hace lo que quiere con su dinero".

Mientras tanto, Selena Gomez no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica, aunque algunos de sus seguidores salieron en defensa de su pareja, recordando que este tipo de ataques en redes son innecesarios y que lo importante es el talento y la relación personal entre ambos. Por su parte, Benny Blanco tampoco respondió directamente a las críticas.