Regañina de la Reina Letizia a su guardaespaldas por un escalón que no vio

En el día de hoy, los Reyes se encontraban en la ciudad de Sevilla para conmemorar los 500 años de la primera navegación por el globo que llevaron a cabo Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La exposición tiene sentido: la expedición partió desde la capital andaluza un 10 de agosto de 1519 hasta regresar tres años después, en 1522, con vidas humanas perdidas mediante. Durante la inauguración, Doña Letizia ha dejado un momento llamativo: ha regañado a uno de sus guardaespaldas por no avisarle de la presencia de un escalón.

En el vídeo, recogido por la revista Diez Minutos, se puede ver cómo la Reina tropieza ligeramente mientras saluda al público asistente. En ese momento, se dirige a su guardaespaldas y le dice: “No me has avisado del escalón. ¡Casi me mato!”, antes de decirse a sí misma “¡Casi me caigo!”. Mientras tanto, le agarra el brazo ligeramente e intercambian algunas palabras que no acaban por entenderse pero que no parecen trascender más allá del momento.