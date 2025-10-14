El rey Carlos III busca un asesor de seguridad: 80.000 euros y trabajo híbrido

La Casa Real Británica ofrece empleo. El rey Carlos III está buscando un asesor de seguridad de alto nivel para proteger el palacio de Buckingham y otras residencias de la corona. ¿El motivo? Proteger el espacio ante la posibilidad de ataques terroristas, puesto que el nivel de amenaza del Reino Unido sigue siendo alto.

El puesto, según indica un artículo publicado por 'Mirror', requiere una gran responsabilidad y estar especializado en el Proyecto de Ley de Protección de Locales contra el Terrorismo, así como mantener una relación cercana con la policía y el Ministerio de Interior del país.

Requisitos y detalles del puesto

La oferta de empleo solicita que el candidato tenga "conocimiento práctico de las amenazas a la seguridad nacional e internacional, con experiencia demostrada en la aplicación de medidas de seguridad física y técnica en entornos sensibles o de alta seguridad", detalla el comunicado. Además, deberá tener una amplia experiencia en seguridad, incluida la seguridad relevante (industrial, policial o militar) y experiencia demostrable en evaluaciones de seguridad de distintos eventos.

La oferta señala que tendrá que poseer un conocimiento profundo de la legislación de protección de instalaciones contra el terrorismo y "habilidades analíticas, con la capacidad de interpretar datos técnicos de seguridad y brindar recomendaciones claras basadas en el riesgo".

Sueldo y condiciones

El candidato que resulte elegido para el puesto recibirá un sueldo de 70.000 libras, es decir, unos 80.000 euros. Pero eso no es todo, ya que trabajará e manera híbrida con un contrato fijo durante un periodo de dos años, comenzando el próximo mes de noviembre hasta el mismo de 2027.

Además, el beneficiario recibirá un paquete de beneficios "generoso", que incluye un almuerzo gratuito y un "excelente" plan de pensiones que, según indica la institución, es "muy valorado" por sus empleados.

Las condiciones genéricas de los empleados de la Casa Real Británica incluyen 25 días de vacaciones remuneradas, que pueden ser 30 en el caso de que el empleado trabaje más horas, además de los festivos. Por otro lado, se beneficiará de un 20% de descuento en las tiendas de Royal Collection Trust, así como entradas gratuitas a todas las instalaciones de la corona y descuentos especiales para sus trabajadores.