Seguidores de Trump comparan a su hijo Barron con un emperador por su inquietante parecido con una estatua

Los seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again, en español: Hacer grande a Estados Unidos otra vez) han desatado una ola de comentarios sobre Barron Trump en la plataforma X, comparándolo con una enigmática estatua clásica y bautizándolo como "Emperor Barron" tras detectar lo que, según ellos, es una similitud visual sorprendente.

La publicación original destaca la supuesta semejanza del joven con una escultura de estilo renacentista, sugiriendo incluso que debería ser el "líder del mundo libre" por su parecido con obras escultóricas históricas. La obra artística en cuestión presenta características que recuerdan al célebre David de Miguel Ángel, con algunos usuarios especulando sobre su posible origen en torno al año 1500. Sin embargo, los expertos consultados enfatizan que la identidad de la estatua permanece en el misterio, siendo las comparaciones meramente especulativas.

El hilo de discusión ha llegado a un nivel de fantasía extraordinario al proponer posibles candidatas matrimoniales para Barron Trump. Entre las opciones figuraban nombres de la realeza europea como las archiduquesas Zsófia e Ildikó von Habsburg, y referencias a princesas contemporáneas como Leonor de Asturias, Ingrid Alexandra de Noruega y Catharina-Amalia de los Países Bajos.

En redes han llegado hasta las fantasías novelescas

La conversación ha alternado entre la ironía mordaz y una especulación casi histórica sobre la posible consolidación de un linaje político mediante matrimonios estratégicos. El tono oscilaba entre el humor satírico y una pseudo-seriedad dinástica que resultaba cuando menos llamativa.

Barron, actualmente estudiante de negocios en la New York University (NYU), se suma a una generación de hijos de celebridades que transitan por espacios académicos de élite. La referencia incluye también a Chance Combs, hija de Sean "Diddy" Combs, quien estudia en la Tisch School of the Arts. Además, la dimensión familiar se complementa con la reciente participación de Melania Trump en el White House Task Force on AI Education, donde fue acompañada por Linda McMahon. Un detalle curioso fue el comentario de McMahon sugiriendo que Barron probablemente estaba ayudando en la iniciativa, mientras Melania mantenía su característico perfil discreto.