Serena Williams admite estar usando fármacos para adelgazar tras un embarazo

Serena Williams, ícono indiscutible del tenis mundial, ha compartido recientemente su testimonio en una entrevista para el medio norteamericano NBC News sobre su lucha para recuperar su figura después del nacimiento de sus dos hijas. Con la transparencia que la caracteriza, la deportista abrió su corazón sobre el uso de medicamentos para perder peso.

Su declaración busca romper estigmas en torno a estos medicamentos y mostrar que la recuperación física tras el embarazo no siempre es un camino sencillo, incluso para atletas de élite.

Un camino de superación

Williams describió su proceso como una auténtica odisea física. Tras dar a luz a Olympia en 2017 y Adira en 2023, mantuvo una lucha constante con su peso corporal. La 23 veces campeona de Grand Slam reveló que, a pesar de su riguroso entrenamiento y disciplina deportiva, no conseguía alcanzar el peso que consideraba saludable.

Su participación en una campaña para Ro, una plataforma de telemedicina respaldada por su esposo Alexis Ohanian, representa más que una simple estrategia publicitaria. Williams busca normalizar conversaciones sobre salud, peso y opciones médicas individuales.

La atleta perdió 14 kilos utilizando medicamentos específicos, un logro que celebra no solo por su transformación estética, sino por su impacto positivo en su bienestar integral. Williams menciona beneficios adicionales, como la reducción de presión en sus rodillas, una articulación severamente castigada durante su carrera deportiva.