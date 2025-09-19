Taylor Swift llegará a los cines: esta es la curiosa forma en la que la cantante estrenará su nuevo álbum

Taylor Swift volverá a las pantallas grandes este otoño, aunque no con una película convencional. La cantante ha anunciado “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, un evento especial que se proyectará en miles de cines de más de 100 países entre el 3 y el 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

La proyección, con una duración de 89 minutos, ofrecerá contenido exclusivo: el estreno mundial del videoclip “The Fate of Ophelia”, material detrás de las cámaras, videos oficiales con las letras de todas las canciones y reflexiones personales de Swift. La artista compartirá además explicaciones sobre la inspiración de cada tema, brindando a los fans una mirada más profunda a su proceso creativo.

Concebido como una especie de “sesión secreta” a gran escala, el evento permitirá a los seguidores disfrutar de una experiencia inmersiva en la que música, imágenes y testimonios se combinan para celebrar el nuevo trabajo de la cantante.

Las funciones estarán disponibles en las 540 salas de AMC en Estados Unidos, así como en otras cadenas como Regal y Cinemark. El precio de las entradas será de 12 dólares, con venta a través de las plataformas oficiales de cada circuito.

El lanzamiento tendrá un alcance internacional, con estrenos simultáneos en países como Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. En el caso de España, la proyección no será inmediata el fin de semana del 3 al 5 de octubre, sino que se programará en fechas posteriores del mismo mes, dentro de la segunda fase de estrenos globales aún por concretar.