Terelu Campos, ¿ahora bruja? Pillada haciendo un ritual de magia

La familia Campos no pasa de moda. Por más que se reciclan los personajes públicos y surgen nuevos nombres propios en el star system nacional, el televisivo clan sigue en la cresta de la ola. Y es que saben reinventarse de mil y una maneras distintas para que el público esté ansioso por conocer cada vez más detalles de ellos. Les va a las mil maravillas, algo que quizá se deba a su buen hacer como creadoras de contenido (televisivo) o por arte de magia. Y es que han cazado ahora a Terelu Campos haciendo un ritual en plena calle para atraer la buena fortuna.

¿Se está asociando a las artes oscuras para asegurarse el éxito? ¿Ha hecho un pacto con un demonio o una divinidad para no perder el favor del pueblo? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ahora, después de que se vean las imágenes de la protagonista haciendo el ritual ante las cámaras, sin saber que estaba siendo grabada. Un acto que ha generado muchas reacciones. Entre ellas, la de su propia hermana, Carmen Borrego, que ha confesado que ella misma ha realizado idéntico ritual para pedir por su buena fortuna. Se podrá creer o no en la magia, pero no hay duda de que a ellas les esté dando resultado y todo lo que piden se les concede. Aunque tengan que esperar y llegue con grandes dosis de polémica.

Terelu Campos y su ritual por la luna llena de agosto

“Hemos pillado a Terelu como nunca la hemos visto hasta ahora”, comienzan a anunciar desde ‘TardeAR’, entre risas, porque el tema no es que sea una cuestión de Estado. Plantean cómo han cazado a la presentadora de ‘Fiesta’, para la que “cualquier momento es bueno para atraer la suerte”. Un ritual que ha quedado inmortalizado por los cámaras que siguen sus pasos y que se toparon con tan insólita imagen en la terraza de un local de Madrid. En plató está su hermana, Carmen Borrego, que reconoce que “Terelu es mucho de ritual y yo también lo hago”, confiesa, a la vez que añade que ella misma se sumó a esta práctica de brujería.

Carmen Borrego y Terelu Campos Gtres

Las hijas de María Teresa Campos son muy creyentes de estar artes mágicas y confían en su poder, asesoradas por Esperanza Gracia. “A mí me funciona”, sentencia Carmen, algo que no dudan sus compañeros en plató, pues su popularidad no alcanza tocar techo. “Pero no veis cómo les funcionan de bien los rituales, si están aquí de toda la vida”, se ríe Marisa Martín Blázquez, haciendo hincapié que su presencia en los platós es prueba de que lo que piden en sus rituales se les concede. “Los rituales funcionan en función a lo que tú crees, no puedes pedir cosas que son imposibles”, matiza Borrego.

“Entre copa y copa, la mayor de las Campos ha hecho su ritual mágico”, dice Verónica Dulanto para dar paso al vídeo. Las imágenes fueron captadas el 9 de agosto, noche en la que la luna brillaba en todo su esplendor, al tratarse de la luna llena. Se habla de agua con misterio y una barita mágica, aunque esto se traduce en una copa y un cigarrillo, mientras la protagonista está en una terraza con sus amigas.

Se la ve dando sorbos de su licor, cuando de repente aparece una llamarada de fuego: ha encendido una cerilla. Pone la vista en el cielo, presumiblemente a la luna. Se queda ahí unos segundos, para después mover levemente los labios. No se sabe lo que dice. No hay constancia del conjuro. Termina encendiendo tres cerillas en su ritual. Carmen Borrego reconoce que se pide un deseo, pero no desvela cómo. No va a compartir el secreto del éxito de la familia. ¿Qué pedirá Terelu Campos a la luna llena de agosto?