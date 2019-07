Terelu se desmorona tras escuchar las críticas de sus compañeros de Sálvame

Terelu Campos estuvo el sábado por la tarde en Viva la vida y lo cierto es que no lo tuvo nada fácil. Se enfrentó a todas las críticas que han hecho esta semana sus compañeros de Sálvame por la venta de su casa por 1.400.000 euros. La reacción de la hija de María Teresa Campos no nos la esperábamos para nada ya que parece que le han dolido más de lo que los colaboradores se podían imaginar todo lo que han dicho de ella y es que nuevamente, se siente avergonzada por los comentarios y las burlas que se han lanzado desde el plató donde ha estado trabajando más de nueve años.

Nada más terminar de ver el vídeo resumen de lo que se había dicho, Terelu Campos miraba a Sandra Barneda y le decía: "Es que saldría corriendo de la impotencia, me quedo muerta. Es que no lo puedo comprender, ¿puedo salir?". La madre de Alejandra Rubio necesitó de salir del plató para coger fuerzas y respirar aire fresco y entrar nuevamente recuperada.

A su vuelta, empezaba diciendo: "Perdonarme porque es que me ha pillado de pronto un tsunami del que te cuesta reponerte, estamos hablando de personas con las que yo he compartido mi vida durante nueve años y que yo quiero". Sandra Barneda le preguntaba qué es lo que más le había molestado y Terelu Campos confesaba: "Me ha dolido lo innecesario, hay cosas que son innecesarias. Se puede jugar y hay cosas que no tienen importancia. Yo no he hecho esas fotos evidentemente, pero frases que se han dicho que yo no quiero repetir, no las entiendo de personas que me conocen".

Como la persona que más críticas ha lanzado sobre Terelu Campos ha sido Kiko Hernández, Sandra Barneda le preguntaba sí iba a hablar con él después de esto, a lo que respondía: "Yo no voy a intentar hablar con nadie, yo no puedo hacer nada. Yo sé lo que yo haría, si algún compañero mío vendiera su casa o su coche, yo estaría a su lado para ayudarlo en todo lo que pudiera, para mejorar y que la vendiera en las mejores condiciones y sé que hay compañeros que están haciendo eso y que lo harán y también sé que hay otras personas que no lo harán ¿Tú crees que estas cosas no perjudican?".

En cuanto al anónimo que fue a Sálvame el viernes por la tarde afirmando que había estado en la casa de Terelu Campos, solamente ha querido zanjar el tema asegurando que esa persona no había estado nunca en su casa: "Este hombre jamás ha entrado en mi casa, las personas que la han visto y que me están viendo hoy aquí saben que yo no he quitado ninguna fotografía de mi casa. Esta persona ha mentido y ha engañado a un programa, a una cadena y a un público. Los datos que da esta persona son completamente falsos".