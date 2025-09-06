Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, recibe una bofetada de un jugador rival en Brasil y desata la furia de las Swifties

Durante el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL, disputado en el Neo Química Arena de São Paulo (Brasil), Travis Kelce (estrella de los Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift) protagonizó un momento controvertido. Mientras bloqueaba a un rival, fue sorprendido con una bofetada abierta en el casco propinada por el defensa Teair Tart, del equipo rival, Los Angeles Chargers. A pesar de lo evidente del golpe, Tart recibió solo una penalización por juego brusco, sin ser expulsado del encuentro.

Reacción de los fanáticos de la cantante

El incidente no quedó solo en lo deportivo. Cuando las imágenes de la bofetada circularon en redes sociales, los Swifties (el fandom global de Taylor Swift) reaccionaron de inmediato. Miles de seguidores inundaron las cuentas de Teair Tart, el jugador que golpeó a Kelce, con mensajes de indignación y peticiones de disculpa. Algunos utilizaron incluso letras de canciones de Swift como forma de protesta, y no faltaron los montajes y memes en defensa del jugador de los Chiefs.

La presión fue tan intensa que el propio Tart alimentó aún más la polémica al publicar en sus redes un vídeo irónico, lo que provocó una nueva oleada de críticas. Para los Swifties, el golpe no era solo una falta deportiva: se trataba de una ofensa directa contra la pareja de su ídolo musical, lo que transformó un incidente de campo en un fenómeno viral a nivel mundial.

La ausencia de Swift en el partido, presuntamente por problemas de seguridad, añadió un elemento adicional de interés mediático al acontecimiento. Medios como Daily Mail y Page Six cubrieron extensamente el suceso, destacando la dimensión internacional del conflicto.

Este episodio refleja hasta qué punto la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift ha traspasado las fronteras del deporte. Lo que en otras circunstancias habría quedado en una simple jugada polémica de la NFL, se convirtió en un fenómeno global gracias a la magnitud del fandom de la cantante. La pareja vive bajo un escrutinio constante, y cada gesto en el campo de Kelce adquiere un eco mediático desproporcionado, confirmando que el universo Swift es capaz de convertir un incidente deportivo en un asunto de conversación mundial.