Trump fulmina a una contrata por dañar la histórica Rosaleda de la Casa Blanca

Ayer, 30 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump denunció públicamente una grieta en el nuevo patio de piedra caliza del Rose Garden de la Casa Blanca, el jardín situado junto al Despacho Oval y escenario habitual de actos oficiales. Trump calificó el desperfecto de “profundo y desagradable” y señaló directamente a un contratista subcontratado como responsable.

El mandatario compartió en su plataforma Truth Social un vídeo captado por las cámaras de seguridad, en el que se observa cómo un carrito metálico, mal maniobrado por trabajadores, provocó la hendidura en la superficie recién instalada. “Lo atrapamos en el acto”, aseguró Trump, antes de anunciar que el contratista quedaba vetado de futuros trabajos en la residencia presidencial.

Daño en el Rose Garden

Trump explicó que la grieta, de más de 20 metros de longitud, se produjo durante el traslado de plantas pesadas en el marco de las reformas iniciadas a principios del verano en el Rose Garden, una intervención que daba continuidad a la remodelación impulsada por la primera dama Melania Trump en 2020.

El presidente adelantó que las losas dañadas serán reemplazadas de inmediato y que el coste se repercutirá a la empresa responsable. También criticó la falta de control del supervisor presente en la zona. “Lo reemplazaré, lo cobraré, y esa empresa nunca volverá a trabajar en la Casa Blanca”, afirmó con contundencia.