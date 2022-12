Rocío Carrasco, uno de los mayores apoyos de Ana María Aldón tras su divorcio con Ortega Cano

Rocío Carrasco y Ana María Aldón han protagonizado uno de los acercamientos más sorprendentes de este año. El programa ‘Mediaset Night Fever’ ha sido el nexo de unión entre las dos protagonistas. Después de compartir semanalmente plató, la hija de Rocío Jurado y la exmujer del diestro han descubierto que entre ellas hay muy buena conexión y en el último programa se han deshecho en elogios mutuamente.

Desde el principio, Rocío Carrasco siempre se ha mostrado muy cercana y cariñosa con Ana María Aldón y su postura conciliadora y amigable ha hecho posible que su relación avance hasta convertirse en uno de sus mayores apoyos en televisión. Estas eran las bonitas palabras que le dedicaba la hija de Rocío Jurado a la diseñadora de moda: “Me da alegría ver que cada vez está mejor. Si tengo conversaciones pendientes con ella el tiempo lo dará, todo lo que sea para que una mujer que se está recomponiendo esté bien…” Tras esta declaración, y después de haber atravesado unas duras semanas complicadas la exmujer de Ortega Cano, ésta no podía evitar sonreir de oreja a oreja al escuchar a la mujer de Fidel Albiac.

Rocío Carrasco y Ana María Aldón FOTO: Telecinco Mediaset

“Cuando me he sentido bajonada, alicaída, me ha arropado. Nos entendemos con una mirada, hay personas con las que sobran las palabras” respondía Aldón a Rocío Carrasco. Sin duda, una frase que no habrá sentado muy bien en el entorno de su exmarido, dejando bien claro que ahora están en el mismo bando. Contra todo pronóstico, las dos mujeres se han llevado a las mil maravillas y su relación seguro que está dando mucho de que hablar dentro del clan Ortega, enemigos públicos de Rocío Carrasco.

Ana María Aldón está atravesando una temporada muy complicada. La fuerte crisis matrimonial, el posterior divorcio y ahora, la reciente mudanza, han hecho mella en el estado mental de la diseñadora de moda. La exmujer de Ortega Cano por fin ha comenzado una nueva vida de soltera, alejada del diestro, y se dispone a pasar sus primeras navidades como divorciada, fechas caracterizadas por ser muy familiares. Mientras tanto, parece ser que el torero se ha vuelto a ilusionar con la cantante Isabel Luna. ¿Será el 2023 el año en el que la andaluza vuelva a encontrar el amor?