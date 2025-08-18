Alejandra Rubio, muy tajante sobre su relación con José María Almoguera: "Me parece surrealista"

El distanciamiento de Alejandra Rubio y José María Almoguera continúa acaparando las tertulias de la crónica social. El hijo de Carmen Borrego, en más de una ocasión, ha expresado sus deseos de conocer a Carlo, el hijo de su prima nacido en diciembre de 2024, algo que le parece "raro". "Creo que más se pierde ella porque yo soy un gran padre y tengo a mi hijo entre palomitas, podría tener a mi sobrino igual. Protegeré siempre que esté en mis manos a Alejandra porque es mi prima pequeña, pero en este caso ya no puedo hacer más", declaró hace unos días sobre la situación familiar. Sobre su actual relación, Almoguera confesó que siente que "un día le caigo bien, otro día no. Si no aclara sus sentimientos, esto va a ser complicado".

Alejandra responde

Esta mañana, Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha hecho frente a la situación con su primo. Sobre si nota a José María tenso, la hija de Terelu Campos ha sido muy sincera: "Yo no lo sé, pero no tiene que estar molesto por nada. Creo que no hay ningún problema y que está un poco sacado de contexto. No voy a dar más leña a un fuego que yo no he prendido".

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Sin querer entrar en más disputas familiares, Alejandra Rubio ha reconocido que esta nueva polémica no le ha afectado "absolutamente nada". "Si tenemos que hablar hablamos y si no hay nada que hablar, pues no se habla. En algún momento pasará, pero estamos en agosto y no sé ni si está aquí ahora. No voy a forzar absolutamente nada porque me parece surrealista", ha explicado la joven.

Sobre si aceptaría ir a cenar con su primo José María, la hija de Terelu Campos ha sido muy tajante: "Si puedo iré, pero igual tengo cosas que hacer porque yo no estoy disponible las 24 horas del día para la gente, igual que no espero que ellos lo estén para mí".

Carmen Borrego, con ganas de ser abuela de una niña

La hermana de Terelu Campos está disfrutando de su verano más especial junto a su hijo José María y su nieto. La familia ha sido fotografiada en las playas de Cádiz y Carmen Borrego no puede estar más feliz de poder estar junto al pequeño Marc y ejercer de abuela tras reconciliarse con su primogénito. Almoguera, que mantiene una relación sentimental con María "la jerezana", está viviendo su primer verano de amor junto a la andaluza y su familia, con la que la joven ha hecho muy buenas migas. Carmen Borrego, en su mejor momento con su hijo tras sus vacaciones, ha expresado sus deseos de volver a ser abuela, esta vez de una niña.