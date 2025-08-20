Alejandra Rubio pone a Gloria Camila en apuros al achucharle los leones

Gloria Camila está en un momento convulso de su vida y no quiere abrir nuevos frentes e iniciar más guerras. No da para más y además abandona territorio enemigo para emprender el viaje de regreso a Honduras. Será una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, donde ya estuvo junto a Kiko Jiménez y no triunfó. Ahora quiere demostrar sus dotes como superviviente en solitario, demostrando cómo la vida le ha hecho madurar y ser una mujer bien distinta a la que en 2017 se lanzó desde el helicóptero. Pero deja en España mucho jaleo y conflictos, incluso uno inesperado con Alejandra Rubio.

La hija de José Ortega Cano está en una situación difícil, siendo atacada constantemente por Tamara, la hermana de Michu. Le acusa de infinidad de situaciones desagradables, pero sobre todo de no estar a la altura como tía de su sobrina Rocío, cuya custodia se ha debatido mucho en los platós de televisión, antes de plantearse estrategia judicial alguna. Pero este tema sobre la hija de su hermano José Fernando también se ha relajado con el paso de las semanas y Gloria podía relajarse un poco. Sin embargo, le ha surgido un nuevo inconveniente al que hacer frente y que le llega desde un lugar inesperado: desde ‘Vamos a ver’. La que dispara es la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio se la juega a Gloria Camila

Es muy común en la parrilla de Telecinco que distintos equipos se lancen pullas de programa a programa. Especialmente cuando son rivales por estar al servicio de distintas productoras. Un juego al que entran alegremente desde ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’, con reproches y ataques, aunque también demostrando ser compañeros. Aunque no todos. Alejandra Rubio no tuvo mucha piedad a la hora de echarle a los leones a homóloga. En medio de los eternos escándalos que mantienen en la cresta de la ola a la familia Campos, la joven vio una oportunidad de oro de dejar la pelota en tejado ajeno y poder descansar un ratito.

Así, cuando se planteó la posibilidad de que la familia de Ortega Cano no acepta al novio de Gloria Camila, ella echó más leña al fuego. Quizá por escasez de contenido por la temporada estival, se le ha planteado a la hija del torero numerosas situaciones en plató. Un día se le pregunta sobre rumores de crisis, otros sobre planes de boda y otros se acusa a su novio, el cantante Álvaro García, de estar aprovechándose de ella. Solo buscaría la fama, plantean en ‘TardeAR’ a ver cómo reacciona su fichaje. Ella no entró al trapo.

Desde ‘Vamos a ver’ se adelantó Alejandra Rubio: “Que estén poniendo a tu novio en una situación complicada y que tú no salgas a defenderle con uñas y dientes es extraño”. Una opinión que no tardó en responder Gloria Camila, entendiendo que le estaba achuchando a la prensa a que indaguen y pregunten más, acrecentando la bola, por algo que no es real: “Que Alejandra venga a decirme lo que es conveniente o no”. Estaba cabreada. Tanto, que al final no pudo morderse más la lengua, aunque lo intentó: “Alejandra: no salir en una portada con mi novio y alardear de amor no significa que no sea convincente. Simplemente que a lo mejor no me expongo de esa manera”, suelta al final a modo de pulla.

Dicho esto, finalmente Gloria Camila defendió la relación que mantiene con Álvaro García: “Estoy muy feliz con Álvaro, estoy muy bien. No tengo que dudar de nada. Él ya era Álvaro antes de estar yo en su vida y yo ya era yo antes de que él llegara a la mía. Hemos decidido que él se va a centrar en su carrera musical, es un gran artista con mucho talento, yo en los medios y en mis estudios, y no vamos a involucrarnos en lo del otro”. Deja claro además que “cada uno tenemos nuestra vida y luego tenemos la común, que es privada, y no tengo que exponerla para ser más o menos convincente”, disparaba de nuevo a Alejandra Rubio.