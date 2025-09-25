Alejandra Rubio sale en defensa de Carlo Costanzia: "Él no quiere posicionarse"

Carlo Costanzia fue el gran ausente en la presentación de las memorias de Mar Flores, "Mar en calma". Laura Matamoros fue la única familiar que acompañó a la modelo en su gran día, evento al que también asistieron numerosos rostros conocidos como Jaime Astrain o Tania Llasera. Tras el platón, Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha dado la cara por su pareja.

Las explicaciones de Alejandra

Tras el revuelo que ha supuesto la ausencia de Carlo en la presentación de su madre, la hija de Terelu Campos ha explicado que su novio no fue porque estaba trabajando. "Él ya ha dado una explicación. Carlo estaba trabajando y yo tampoco iba a ir de espontánea", ha comenzado diciendo la colaboradora de Telecinco.

Después de esta primera explicación, algunos colaboradores han insistido en si de verdad este era el motivo por el que el joven no fue al evento. Muy tajante, Alejandra ha insistido en que "no es poco creíble, es la realidad. Carlo no solo está haciendo ese programa, tiene una barbería. Él tuvo unas cosas por la mañana. Él va muchísimo a la barbería, tuvo una reunión por la mañana y por la tarde es justo el día que tiene día libre en el otro programa. ¿Por qué no se lo preguntas a él".

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Cansada de que se cuestione la relación que mantienen Carlo y Mar, la nieta de María Teresa Campo ha dado la cara por su novio. "Siempre queda mal Carlo, hacéis todo para que siempre quede mal. No tiene ningún problema, está trabajando con su madre y existen imágenes de la buena relación que tienen", ha declarado.

La postura de Carlo

"Él no iba a ir porque era un posicionamiento público y él no quiere posicionarse", ha revelado Alejandra sobre su novio después de que los colaboradores señalaran lo que hubiera supuesto su presencia en el acto.

Tras esta declaración, los colaboradores no han dudado en recordar el polémico posado familiar del cumpleaños de Terelu con Carlo Costanzia padre. "Lo del cumpleaños de mi madre no es un posicionamiento. Si Mar hubiera ido al cumpleaños de mi madre hubiera posado con ella", ha defendido Alejandra. "Era el cumpleaños de mi madre, estaba invitado mi suegro y posamos juntos. Si hubiera estado Mar también habríamos posado. Otra cosa es la presentación de un libro en la que Carlo no se quiere meter", ha insistido la joven.

" Hay cosas en las familias que no se pueden hablar. Si solo nos quedamos en la superficie pues ya está. Carlo no se va a posicionar, no va a ir a la presentación de un libro porque eso es posicionarse", ha zanjado Alejandra Rubio el asunto, dejando bien clara la posición que ha tomado Carlo respecto a su familia.