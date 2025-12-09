Alejandra Rubio se sincera sobre su relación con su padre: "Es muy duro"

Alejandra Rubio es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y se ha consolidado como colaboradora de televisión. Pese a su exposición pública, a la hija de Terelu Campos no le gusta hablar sobre su vida privada y en más de una ocasión se ha quejado por tener que dar explicaciones sobre asuntos que, considera, solo le conciernen a ella.

Una de las cuestiones con las que más protectora se muestra es la relación con su familia, sobre todo con las personas que no son públicas, como su hermano o su padre. Sin embargo, en esta ocasión, Alejandra Rubio ha dado un paso al frente y se ha sincerado como nunca antes sobre la relación con Alejandro Rubio, el hombre que le dio la vida.

El ex de Terelu Campos rehúye del foco y sus apariciones públicas son medidas y a cuentagotas, como en el 18º cumpleaños de su hija. No se siente cómodo con la exposición mediática, y por eso hubiera preferido que Alejandra Rubio no siguiera la estela marcada por su abuela, su madre y su tía.

“No le gusta este mundo... Para él hubiera sido genial que yo hubiera estudiado ADE y me hubiera quedado con la empresa de la familia, pero no era lo que yo quería y lo ha respetado. De hecho, mi padre me ha pagado la carrera de interpretación”, ha explicado la colaboradora en el pódcast “La casa de mi vecina”, presentado por Nagore Robles.

Pero aunque Alejandro Rubio no tiene nada que ver con la farándula ni el medio televisivo, su hija reconoce que, a la hora de pedir consejo en materia profesional, tiene más en cuenta las palabras de su padre que de su madre: “Él me ha apoyado en todo esto de la televisión. Siempre le he pedido consejo porque está fuera de todo esto, es una persona muy racional. Es empresario, me dice vete por aquí o por aquí… Me fío de mi padre más que de nadie”.

Y aunque buena parte de los espectadores ven ademanes Campos en Alejandra Rubio -en lo que respecta a su trabajo en televisión-, la tertuliana asegura que, personalmente, se parece mucho más a sus parientes de rama paterna que materna: “No me parezco a mi familia materna, soy mucho como mi padre”.

Unas declaraciones que podrían no sentar bien a las aludidas, especialmente a Terelu Campos y Carmen Borrego, habida cuenta de la piel fina que han demostrado tener en ocasiones anteriores. ¿Ha abierto Alejandra un nuevo cisma en las Campos?