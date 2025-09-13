Anabel Pantoja silencia a su familia, pero subraya el odio de Isabel Pantoja a Telecinco

Anabel Pantoja vuelve a los platós de Telecinco, después de un año y medio alejada del medio. Se centró en su rentable negociado con las redes sociales, pero también al cuidado de su hija. La pequeña sufrió un revés médico que le llevó a estar ingresada en el hospital. Sobre esto se investiga ahora por las autoridades canarias, al advertir incongruencias entre el parte de lesiones y las versiones de los padres, para poder descartar posibles malos tratos. Sobre esto nada se habla en la entrevista que ha concedido a ‘De viernes’. Tampoco de Kiko Rivera e Irene Rosales. De nada sobre su familia.

Se sienta en el plató después de haberse pegado un divertido baile a la entrada de Mediaset y reencontrarse con antiguas compañeras de ‘Sálvame’. Con Terelu Campos se mostró algo tensa, pues reconoce que al acabar el programa no volvieron a verse y tampoco ha habido un gran contacto telefónico. Lo mismo con Lydia Lozano, pero por otras razones. Con ella estaba cabreada por dar una información que a ella le provocó después un gran dolor. Se enfadaron y no ha sido hasta este viernes cuando han acercado posiciones. Perdonan, pero no olvidan.

Anabel Pantoja y su regreso triunfal a Telecinco

La temporada va de regresos. Primero Lydia Lozano, ahora Rocío Flores y Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera acude como reclamo a la nueva apuesta de la cadena, ‘Bailando con las estrellas’. Ella es una de esas estrellas que brillarán en la pista de baile. Lo lleva mal, aunque con mucha ilusión. Se está exigiendo mucho con todos los estilos: “Me estoy enfrentando a un reto, va a sonar que os vendo humo, pero es bastante heavy el nivel que hay”. Este sábado en la noche de Telecinco se verá el resultado de los primeros ensayos.

Anabel Pantoja encuentra excusa en “la poca vergüenza que tengo” la decisión de aceptar la oferta de participar en el talent de baile. “Para mí ha sido un milagro, un regalo del cielo que me hayan seleccionado para esto. Porque también pienso que me lo merecía y pienso que, al final, hay que esperar y al esperar tranquila te puede llegar algo bonito”, dice emocionándose, derramando las primeras lágrimas en tan solo los primeros cinco minutos de entrevista.

Anabel Pantoja tiene claro que hará mucho ruido en ‘Bailando con las estrellas’. Pero quiere hacerlo bien. El estilo libre es lo suyo y moverse al son de la música con ritmo no le supone un problema. Sí el hecho de seguir una coreografía exigente a nivel profesional. Más aún después de arrastrar problemas médicos tras una lesión en el brazo y el hecho de tener a su hija Alma en medio de los ensayos: “Lo estoy llevando muy bien. Dentro de lo que cabe tengo a mi familia que me ayuda y no me puedo quejar. Encantada, por supuesto, de estar de nuevo en Madrid”. Es la única licencia que ha permitido que se pregunte sobre su hija.

Lo que todos quieren saber y no podían esperar a preguntar es qué ha opinado su familia de su regreso a los pasillos de Telecinco. Aunque lo hace alejada de la polémica, sin entrar a valorar conflictos familiares, ofreciendo su perfil más blanco. “¿Qué te dijo tu tía?”, fue la pregunta que tuvieron que lanzarle varias veces hasta encontrar respuesta: “Bueno mira, en general no hablo de mi familia, porque sabéis perfectamente que al final ella lo que me desea es que todo me vaya bien y que sea la más luchadora".

Pero con Isabel Pantoja nunca se sabe, de ahí que la sobrina se ande con cuidado: “Pero cuando decís, ¿y te va a ver? Pues no lo sé, porque sabéis que esta cadena no… tampoco… ¿sabes? Yo lo que quiero que ella, si me pueda ver, que ojalá, que no quiero forzar a algo que a lo mejor no…”. Aun así, habla en general de la familia y dicen que “Están felices porque voy a hacer algo que desde pequeñita, en las Navidades, en los cumpleaños, este tipo de cosas, el baile y el cachondeo, lo he traído. Y hacerlo de forma más profesional…”, sentencia Anabel Pantoja.