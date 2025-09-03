Anabel Pantoja vuelve a Telecinco con lágrimas en los ojos: "Me siento una madre empoderada"

En su currículum acumula incontables horas frente a las cámaras como tertuliana de programas del corazón, un papel que la convirtió en rostro habitual de la televisión y en personaje de conversación en más de una sobremesa. Sin embargo, hace ya un tiempo que Anabel Pantoja decidió dar un giro a su vida y tomar distancia de la crónica social que tantas alegrías y quebraderos de cabeza le proporcionó. Desde entonces, ha centrado sus energías en el universo digital, donde se ha consolidado como influencer, y en la faceta que más satisfacción le brinda: la crianza de su hija, a la que dedica la mayor parte de su tiempo.

Pero ya lo dice el refrán: la cabra tira al monte. Y, en el caso de Anabel, ese monte está iluminado por focos, cámaras y la expectación del público. La sobrina de la tonadillera más mediática de España acaba de confirmar lo que desde hace semanas se comentaba en los pasillos: será una de las concursantes de la nueva edición de "Bailando con las estrellas", el formato de Telecinco que supone su regreso a la cadena donde llegó a pasar más tiempo que en su propia casa.

Con la emoción a flor de piel, Pantoja confesaba: "Las lágrimas son de alegría". Y es que esta vuelta no tiene nada que ver con aquellas polémicas familiares o discusiones interminables que tanto la desgastaron. Ahora, la sevillana afronta una aventura televisiva desde un ángulo muy diferente: la música, el esfuerzo físico, la disciplina y, sobre todo, el entretenimiento. Una propuesta que la devuelve al plató, pero en un entorno mucho más amable.

"Después de un parón, empiezo un proyecto de los que me ilusionan, motivan y me hacen sentirme una mujer, hija y madre empoderada. Quiero que se sientan orgullosos de mí. Voy a poner todo lo que pueda y más para aprender de estos profesionales, que es un lujo tener al lado. Espero que me apoyéis cada semana y os pueda entretener todos estos sábados de temporada", compartía emocionada en redes sociales.

Lo cierto es que su nombre figuraba con fuerza en las quinielas de posibles participantes, y ella misma, sin demasiados rodeos, se encargó de alimentar los rumores. Hace apenas unos días anunciaba, sonriente, su regreso a Madrid junto a su pequeña. Queda por resolver la incógnita de su residencia durante estos meses: si se instalará de manera definitiva en la capital o si alternará su vida entre la gran ciudad y su refugio canario. Una logística complicada, teniendo en cuenta que, aunque el programa se emita en la noche del sábado, los ensayos requieren varias jornadas a la semana.

Con todo, lo que sí está claro es que Anabel vuelve a donde mejor sabe brillar: bajo los focos. Y lo hace con una actitud renovada, lejos del ruido de los conflictos familiares, y con la firme intención de que, esta vez, los titulares lleven el ritmo de un vals y no el eco de una disputa.