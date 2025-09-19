Belén Esteban, en brote contra los Costanzia tras recibir amenazas sobre su hija: "Como oiga algo, os llevo por delante"

Máxima tensión esta tarde en el plató de “No somos nadie” del Canal Quickie. Belén Esteban ha sacado el carácter que la hace célebre para denunciar supuestas “amenazas” que le habrían llegado desde el entorno de Carlo Costanzia a raíz de un comentario que realizó sobre ellos en el mismo programa.

Al parecer, Carlo Costanzia padre no se habría sentido del todo cómodo en el cumpleaños de Terelu Campos porque no había gente “de su nivel”, a lo que Belén Esteban replicó: “Pues el resto de invitados no tienen a unos hijos y hermanos en la cárcel por cortar la pierna a un señor!”.

Unas palabras por las que la familia aludida, los Costanzia, habrían advertido a Belén Esteban con airear trapos sucios de su pasado que podrían afectar incluso a su hija, Andrea Janeiro, que se mantiene completamente alejada de la opinión pública.

No hay que ser fan de Belén Esteban para saber que por su hija mata, y así lo ha demostrado esta tarde en “No somos nadie”, cuando ha cargado sin miramientos contra los Costanzia. “¡De la mía, ni esto! Yo he hablado mucho, hasta que me dejaron, pero la mía no ha ido a un plató de televisión, ni a hablar de su padre, ni de la Campanario ni de nadie de su familia”, ha comenzado advirtiendo la de Paracuellos.

“Tened cuidado”, ha añadido, recalcando que su hija no tiene nada que ver con el mundo del couché y que será implacable si a alguien se le ocurre atacarla públicamente: “Como yo oiga algo, os llevo por delante. Llevo muchos años aguantando a la gente decir que yo la iba a llevar con 18 años a ‘Sálvame Deluxe’. La han llamado de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ dándole un pastizal, pero tiene sus redes anónimas porque no quiere nada de esto. Como yo oiga un comentario, no me corto ni un puto pelo, ¿vale?”.

A Belén Esteban le han llegado oídas de que, de seguir atacando públicamente a los Costanzia, estos harían lo propio “hablando de mi vida con su padre (el de Andrea, o sea, Jesulín)”, una amenaza que no amedrenta a la tertuliana. “Si tenéis cojones, decid una mentira, porque a mi hija no la conoce nadie. Cuidado, que mi hija no se gana la vida hablando de su primo ni de sus tíos. Yo sí”, ha espetado en lo que parece una alusión a Alejandra Rubio, pareja de Carlo Costanzia.

La colaboradora no se acobarda y está dispuesta a hacer del plató su campo de batalla: “A mí no me hace falta denunciar, mi denuncia la hago aquí. Que tengan cojones, que los tengan”. La guerra ha comenzado.