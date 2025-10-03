Carlo Costanzia pone en duda a Mar Flores: "Al no haber denuncias, entiendo que no ha sido así”

Carlo Costanzia se contradice o no quiere decir del todo la verdad. Al menos no sobre su madre, Mar Flores. La modelo ha presentado su polémica libro de memorias en las que perfila su vida, haciendo repaso sobre los capítulos más duros de su vida. En ellos juega un papel protagonista su ex, Carlo padre, a quien acusa de haber secuestrado a su hijo o haberle dado muy mala vida. El hijo es de la opinión de que “habría que haberse mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto por la vía judicial. No es plato de buen gusto que toda España sepa todo”.

Pese a todo, dice no estar dispuesto a posicionarse en el conflicto familiar. De ahí que no acudiese a la presentación de la biografía, “porque no me quiero posicionar y así se lo he expresado a ella y creo que tengo el derecho de no posicionarse”. Y es que reconoce que en el libro se dicen “cosas fuertes de mi padre de las cuales no quiero formar parte”. Se contradice especialmente al asegurar que no lo ha leído, pero que fue él quien le dijo a su padre el contenido sensible cargado de acusaciones para que él pudiese tomar las acciones legales correspondientes para protegerse. Si no sabe qué pone, ¿de qué le avisa exactamente?

La respuesta de Carlo a las acusaciones de su madre

“Desde que soy pequeño, se me han contado unas cosas, otros me han contado otras cosas. Cada uno dice cómo lo vivió y yo ahí no puedo decir nada”, trata de mantenerse al margen. Asegura que en el presente no le afecta los trastos que se tiran a la cabeza sus progenitores, pero no niega que siendo un niño lo sufrió mucho. “He aprendido al final que me tengo que dedicar a mi vida y esto quiere decir querer a mis dos padres por igual y no me voy a posicionar, ni a poner ni de una parte, ni de otra. Pero quiero recalcar que mi padre ahora mismo está pasando un momento muy malo y que todo esto era lo último que necesitaba”.

Mar Flores en sus memorias asegura haber interpuesto varias denuncias contra su exmarido “por el mismo motivo y que tarde o temprano acabé quitando creyendo ilusamente que así lograría la armonía familiar”. Carlo Costanzia padre dice que todo es falso y que “jamás le he sido infiel y jamás le he levantado la mano. Jamás”. El hijo dice no haberle preguntado a su padre sobre estas feas acusaciones: “Ni he preguntado ni le he reprochado”. Ahora bien, se escuda en que “al no haber denuncias, entiendo que no ha sido así”. Con ello se posiciona claramente con su padre, mientras anima a las mujeres que han sido víctimas realmente de malos tratos a denunciar a sus agresores.

Pese a todo, Carlo Costanzia dice haber aprendido a “no repetir errores y cuando una relación se acaba y hay un niño de por medio, la mejor manera para solucionar esto es tener una relación cordial. Creo que tengo muy claro lo que no hay que hacer”. No se posiciona, pero defiende y protege a su padre. También reprocha a su madre que haya aireado todo esto, que públicamente señale a su exmarido como posible maltratador y que estos asuntos se deben tratar en la intimidad o en los juzgados. Con ella sí tiene peros, no tanto con él.