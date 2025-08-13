El complicado futuro televisivo de María Patiño y Belén Esteban

Dieron con los tertulianos más mediáticos de la televisión, los más aguerridos, pero su vida profesional está marcada tanto por el éxito como por el fracaso. De los altos índices de audiencia con Sálvame pasaron al fracaso con La familia de la tele. Hoy viven momentos de incertidumbre e intentan embarcarse en nuevos proyectos que les devuelvan la popularidad y el prestigio perdidos.

Nos referimos a colaboradores como María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Silvia Taulés, Javier de Hoyos o Chelo García Cortés. Ninguno quiere desvincularse del universo televisivo.

En el caso de Patiño, niega rotundamente que TVE le haya cerrado definitivamente sus puertas: “Eso es falso. No puedo afirmar que la relación con Televisión Española haya acabado para siempre.”

Mientras se resuelve la incógnita, María ha vuelto a sus orígenes como reportera y escribe temas de actualidad para revistas, como el que apareció publicado sobre Iñaki Urdangarin en Lecturas. Además, uno de sus negocios más rentables es el alquiler de su casa de Fuerteventura a razón de mil quinientos euros semanales.

María Patiño en 'La familia de la tele' TVE

Pero su mayor ilusión sería “presentar un programa nocturno muy golfo, donde entrevistaría a gente golfa, con personalidades extremas, raras, incluso a psicópatas”.

Sobre su mala experiencia en La familia de la tele, asegura que “los fracasos me han ayudado siempre a levantarme…”.

Lydia está en conversaciones para incorporarse en septiembre al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde encajaría perfectamente, aunque se supone que tendría que frenar sus ímpetus y sus gritos. Ahí se encontraría con una de sus mejores amigas, Pilar Vidal, que es una de sus mayores valedoras en este posible proyecto.

En el caso de Javier de Hoyos, es el que tiene, de momento, su futuro mejor asegurado. Recientemente fue nombrado copresentador de D Corazón, en el que comparte labores con Anne Igartiburu. También tiene una sección fija en Pronto y un pódcast propio.

Chelo está desaparecida. Se sabe que podría regresar al programa Mañaneros de TVE, pero, por el momento, no hay nada en firme. Se está tomando unas merecidas vacaciones junto a su mujer, a la espera de novedades.

Chelo García Gtres

La situación de Belén Esteban es una incógnita. Por un lado, al igual que con Patiño, parece ser que no tendría hueco en la nueva temporada de TVE. Es la primera vez en años que vive momentos de tanta incertidumbre profesional. Sigue perteneciendo al elenco de la productora de Sálvame y La familia de la tele, y se especula con que podría formar parte de un nuevo programa auspiciado por sus jefes. Igualmente, se ha publicado que la veremos en septiembre colaborando en Tentáculos, el espacio de la misma productora que presenta en la cadena TEN Carlota Corredera. La antaño “princesa del pueblo” daba a entender esa posibilidad al contestar a la propuesta de Carlota para reencontrarse en un plató: “Os quiero mucho a todos y pronto volveremos a juntarnos. Esto es un hasta luego”. Incluso hay rumores de que tendrá una sección propia de entrevistas.

Silvia Taulés, una de las mejores expertas en temas relacionados con nuestra Casa Real, sigue con su puesto en Vanitatis y tiene una oferta para unirse al equipo del programa Más vale tarde de La Sexta.

En cuanto a Kiko Matamoros, se espera que regrese a Tentáculos en la nueva temporada. Hace unas semanas declaraba: “En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí en La familia de la tele, y es lo único que me importa: cumplir mi compromiso”.