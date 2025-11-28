La exmujer de Ábalos llora al hablar de cómo sus hijos han encajado su entrada en prisión

El que fuese número tres del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, duerme ya en la cárcel. El Tribunal Supremo ha decretado contra él y Koldo García la prisión incondicional, ante el elevado riesgo de fuga que sospechan. El cobro de comisiones ilegales y otros supuestos desmanes forman una grave lista de delitos por los que serán juzgados en breve. Ante la proximidad del juicio y ante el riesgo de que eludan su responsabilidad frente al juez, ya aguardan en Soto del Real su destino judicial.

Quizá tenga acceso a la televisión y esta noche pueda ver la entrevista que concede su exmujer, Carolina Perles. Quien fuese su compañera de vida durante 14 años y madre de dos de sus hijos vuelve al plató de ‘De viernes’. Lo hace para detallar cómo le ha afectado la decisión del magistrado de encarcelar a Ábalos: “Le ha dejado en una situación muy complicada. Amenazada por su entorno y con mucho miedo al futuro, se enfrenta a una noche difícil”. Quizá no tanta como para el padre de sus hijos.

Carolina Perles llora al hablar de sus hijos con Ábalos

“Aún uno no se lo cree. Estoy en shock. Imagino que es como estamos todos”, reconoce Carolina cómo está tras la entrada en prisión de Ábalos. Algo que le afecta directamente por sus propios hijos, quienes dice que “están muy tristes, muy apenados. La verdad es que ha sido todo un poco rápido. Este fin de semana, de estar con él, a de repente…”. Se alegra de que al menos en sus últimos días el exministro pudo estar junto a dos de sus hijos, aunque habló con ellos antes de entrar en Soto del Real. Como madre ha visto que sus hijos se han resistido a la realidad, a pesar de que todo les hacía indicar que terminarían viéndole entre rejas. Pero no tan pronto.

Carolina Perles defiende que su exmarido podría haber permanecido en libertad hasta la celebración del juicio, dado que se había demostrado que no había riesgo de fuga. Pero el juez Puente considera que ante la elevada condena que se le presupone y ante la inminencia del juicio, era más recomendable su encarcelamiento. Ella no lo respalda: “El riesgo de fuga se ha demostrado que no existía, porque él ha estado yendo al Congreso. Ha estado cumpliendo con sus responsabilidades como padre con los niños. Pienso que si una persona quería fugarse, tiempo ha tenido y ya lo habría hecho antes. Además, tengamos en cuenta que José siempre ha dicho que es inocente y ha luchado por demostrar con informes su inocencia”, defiende.

Fue el propio exministro José Luis Ábalos quien informó a su familia de su ingreso en la cárcel. A través de un mensaje les detalló qué sucedía y los pasos que iba a dar a continuación. Su familia se quedó “en shock”. Carolina Perles se emociona y no puede controlar las lágrimas al desvelar el detalle de que fue su hija quien recibió el mensaje. Ella se encargó de decírselo al resto “destrozada y muy triste, que no puede ser, que no se lo cree. Todos nos vinimos muy abajo. Porque, aunque él no se haya portado bien conmigo y no haya sido un buen marido y realmente no se haya portado bien con nosotros, uno no quiere ver sufrir a gente que forma parte de su núcleo familiar”, dice mientras controla la emoción en su voz.