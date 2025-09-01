Los hijos de Manolo de la Calva describen sus últimas horas y honran su memoria

A punto de cumplirse una semana de la muerte de Manolo de la Calva, sus hijos se han sentado a hablar de él con Sonsoles Ónega. La mitad del Dúo Dinámico perdía la vida el pasado martes 26 de agosto a los 88 años, a consecuencia de una fibrosis pulmonar que arrastraba desde hacía años. Fue despedido como se merecía en el Palacio de Longoria, con todos los honores y rodeado de sus seres queridos, entre familia, amigos y muchos compañeros de profesión que lloraron su muerte.

Ninguno tanto como Ramón Arcusa, su fiel compañero de escenario: “Estamos como podemos, ha sido muy terrible la noticia”, reconocía, a la vez que subrayaba que siempre “nos queda el recuerdo y las canciones”. También pedía que “no lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida”. Así intentan hacerlo ahora sus hijos, Vicky y Daniel, que tratan de mostrar una sonrisa al recordar a su padre en ‘Y ahora Sonsoles’, aunque no pueden evitar romperse en algunos momentos.

Los integrantes del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa (d) y Manolo de la Calva (i). Agencia EFE

Los hijos de Manolo de la Calva, en ‘Y ahora Sonsoles’

Los hijos del afamado cantante, que tantos veranos nos ha acompañado con sus grandes éxitos en el Dúo Dinámico, han recordado cómo fue el último adiós: “Nos despedimos de él, le acompañamos de principio a fin”. También durante sus últimos días en el que se preveía el fatal desenlace: “Era tan optimista y tan positivo que no nos lo llegó a transmitir nunca. No sé si luego él cuando se quedaba a solas tal vez…”, asegura Vicky. Su hermano subraya que “se fue en paz”.

Manolo de la Calva no quiso preocupar a su familia alarmando sobre la gravedad de su estado. Estaba convencido de que podría librar la batalla en silencio. Aun así cuando “se puso malito mi madre lo llevó para que lo viera el médico y no salió de allí”. Ella estaba de vacaciones en Menorca cuando le informaron. Un detalle que demuestra que no tenían constancia de lo inminente de su despedida. Es más, su padre sin mayor problema desviaba la atención y le preguntaba a sus hijos por su trabajo, su día a día o planes de futuro: “Estaba normalísimo”.

Ha sido un varapalo muy duro para la familia. La muerte de Manolo de la Calva a los 88 años deja desolado a toda una generación y también a muchos más que han crecido con sus canciones. Pero sus hijos están muy orgullosos de su legado y junto a Sonsoles Ónega han recordado alguno de los grandes momentos de su padre. Todo desde su prisma, desde la admiración hacia su padre, además de su figura artística. Así, Dani confiesa que cuando se enteró que su padre era cantante al verle en un espectáculo con 6 años: “Me quedé tan impresionado que le llegué a pedir un autógrafo”.