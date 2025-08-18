El impactante cambio físico de Amador Mohedano tras su ingreso hospitalario: "Su problema fue del estomágo"

El pasado mes de julio Amador Mohedano tuvo que ser ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera por un nuevo revés de salud. Después de someterse a diferentes pruebas médicas, el ex de Rosa Benito recibió el alta hospitalaria, aunque continúa recuperándose de este nuevo bache. Arropado por su familia en Chipiona, el hermano de Rocío Jurado está acompañado de sus hijos y sus nietos disfrutando del verano con los suyos.

Impactante cambio físico

Ha sido Rosario Mohedano la encargada de publicar las últimas fotografías de su padre Amador en Instagram. En las imágenes, es más que evidente el gran cambio físico que ha experimentado el ex de Rosa Benito tras su último revés de salud, haciendo saltar todas las alarmas sobre su estado.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

Nada más lejos de la realidad, Gloria Camila ha explicado en "TardeAR" el motivo de este cambio físico de su tío. Tal y como ha desvelado la hija de Ortega Cano, esta pérdida de peso se debe a que su dolencia fue estomacal y, durante su ingreso, no pudo comer sólido. " Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y su problema fue del estomago. Ha ido poco a poco (...) Él esta bien, esta tranquilo y en reposo", ha desvelado la colaboradora del programa de Mediaset.

Arropado por los suyos

Amador Mohedano se encuentra en Chipiona disfrutando del verano con los suyos. "¡Todos los días doy gracias a la vida por un día más y estar rodeada de los míos! ¿Y para ti ? Cuál es tu mayor tesoro?", ha escrito Rosario Mohedano en Instagram junto a un vídeo resumen de sus vacaciones en la playa junto a su padre y sus hijos. Recuperándose de su último bache de salud, se encuentra todavía en pleno proceso de recuperación, tal y como ha desvelado su sobrina Gloria Camila.