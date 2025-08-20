La impagable reacción de Patricia Pardo a la portada de Bertín Osborne con su hijo: "¿Perdona?"

Bertín Osborne es, indiscutiblemente, el protagonista de la crónica social del día. El presentador ha dado un paso al frente y ha sorprendido posando con su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, en el último número de la revista "¡Hola!". "No quiero que sea un niño escondido", dice el titular de la portada.

Patricia Pardo, muy sorprendida por el paso de Bertín

Las reacciones a la que muchos consideran la portada del verano no se han hecho de esperar. Desde primera hora de la mañana, Bertín Osborne acapara todas las tertulias de la crónica social de nuestro país y este último movimiento ha generado un gran revuelo mediático.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Patricia Pardo, presentadora de "Vamos a ver", no ha podido evitar su sorpresa en directo al comentar la portada de la revista "¡Hola!". "Solo voy a decir lo siguiente. Yo esta mañana llego a las 7 de la mañana a la redacción, me pongo a hablar con mi amiga Inma Perea, que es la coordinadora de corazón, y de repente debajo de la pila de revistas veo la portada de ‘¡Hola!’ y digo: ¿Perdona? Esto no es verdad. Pues es, ¿verdad, Adri? Ha pasado", ha declarado la periodista al ver el avance de la crónica social del espacio.

"Creo que estamos todos impactados con esa portada que nunca pensábamos que iba a llegar", ha respondido Adriana Dorronsoro.

David, el amado por Dios

Tal y como ha explicado Gabriela Guillén en la entrevista, ha elegido el nombre de David para su hijo, que significa el "amador por Dios", por sus creencias religiosas. Muy sincero, Bertín reconoce que "cuando pueda estar" con su hijo, "estaré: "Lo que no puedo es inventar una película que no existe".