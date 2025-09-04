A Kiko Rivera le sale una defensora inesperada: su primer amor saca las uñas

La vida de Kiko Rivera e Irene Rosales ha dado un giro radical en cuestión de días. Al menos sí de cara a la galería después de conocerse su separación, pues de puertas para adentros ellos ya libraban sus propias batallas. Llevaban un tiempo meditando la decisión, llegando a un acuerdo para hacer lo mejor para separar sus caminos sin hacerse daño y protegiendo por encima de todo a su familia.

En ello anda, ahora que él se ha mudado a un piso de soltero y ha borrado todo rastro de su exmujer en redes sociales. Ella, mientras tanto, se deja ver con un apuesto joven por las calles de Sevilla a quien identifican como el pastelero del barrio. Una nueva etapa vital que afrontan con optimismo, mientras en el kiosco rosa y los platós de televisión sigue haciéndose ruido. Mucho se habla de los motivos de su ruptura, de una larga lista de posibles infidelidades y otros feos que habrían puesto el matrimonio en jaque. Muchos aprovechan para atacar, pero ha salido una defensa inesperada para el Dj: una exnovia.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Tamara García saca las uñas por Kiko Rivera

Desde ‘TardeAR’ presentan a Tamara García como “el primer amor de Kiko Rivera, que sale en defensa de él y que asegura que a ella nunca le fue infiel. Una versión de Kiko que no conocíamos hasta ahora”, dice Frank Blanco. La joven reclama su lugar como “una de las primeras novias que tuvo hace como 20 años”. Ella tiene un bonito recuerdo de sus días de amor junto al hijo de Isabel Pantoja: “Yo lo recuerdo bien, me reía mucho con él, la verdad. Es uno de los hombres con los que más me he reído y ese hombre para mí no ha sido malo”.

Tamara defiende su vínculo con el ahora exmarido de Irene Rosales. No solo por lo bonito que fue su romance, sino también por la amistad que lograron atesorar después de poner fin a su historia de amor: “Luego, después de terminar, fuimos amigos y tuvimos una amistad. No tengo nada que recriminarle, ni nada. Me ha tratado bien. ¿Sabes lo que te digo? Se terminó por lo que fuera, pues se terminó. ¿Qué tuvimos discusiones? Pues claro, como todas las parejas, pero a mí, tanto él como su familia en su día me trataron fenomenal. No tengo nada que decir nada malo de esa familia y de él tampoco”.

Kiko Rivera en una imagen de archivo Gtres

La exnovia de Kiko Rivera le abre los brazos ahora que ha terminado su matrimonio con Irene Rosales. Eso sí, ella tiene la sospecha de que esto no es más que un bache en su relación y que dentro de poco anunciarán su reconciliación: “Me da pena que lo pase mal, es una persona que ha estado en mi vida. Ahora, por lo que se dice, no ha habido un motivo concreto, de esta vez Kiko la ha liado parda o ha sido infiel o ella, lo que sea. Simplemente la convivencia ha estallado, se ha acabado el amor. Que sean felices ahora por separado”.